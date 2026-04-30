Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций

Сарр забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций.

Полузащитник «Кристал Пэлас » поразил ворота «Шахтера » на 21-й секунде первого полуфинального матча.

Это самый быстрый гол в истории турнира, созданного в 2021 году.