Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) огласил имена номинантов на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей.
На награду по итогам сезона-2025/26 номинированы 5 футболистов. В список вошли Райан Шерки («Манчестер Сити»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария») и Вильям Салиба («Арсенал»).
В 2025 году обладателем награды стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер UNFP
Диктатору пора на пенсию.