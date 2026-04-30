  • Аршавин о Карпине: «Запрещать сладкое – перегиб. В Англии заставляли есть в 18:45, к вечеру появлялось чувство голода – тащили шоколадки, фастфуд. Запрещая, только усугубляешь проблему»
Аршавин о Карпине: «Запрещать сладкое – перегиб. В Англии заставляли есть в 18:45, к вечеру появлялось чувство голода – тащили шоколадки, фастфуд. Запрещая, только усугубляешь проблему»

«Могу есть все, что вкусно. В Узбекистане недавно наелся плова на всю жизнь. Самый вкусный плов в жизни. В каждом субъекте России мне нравится какое-то блюдо.

Есть тренеры, которые повернуты на питании. Когда я играл в футбол, ел все, мне это не мешало. Но в начале карьеры мы были приучены к куриному супу, макаронам и вареной курице. Когда пришел Дик Адвокат, мы стали есть все. Каждому футболисту нужно найти свое питание.

Мне кажется, даже у Валерия Карпина есть перегиб: запрещает есть сладкое. В Англии нас заставляли есть в 18:45, к вечеру появлялось чувство голода. Посмотрел, как справляется команда: тащили в номер шоколадки, фастфуд. Если что-то запрещаешь, только усугубляешь проблему», – сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Арсенала» на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Перед Буркина-Фасо или Гвинеей можно и в 22.00 пожрать
Ответ igls54
Перед Буркина-Фасо или Гвинеей можно и в 22.00 пожрать
Да, там и выпить можно
Ответ _FoX-
Да, там и выпить можно
И кальян раскурить, чивоуштам!
Ужин в 7 вечера как будто максимально стандартный и удачный, если до полуночи не сидеть. Если вспомнить игроков типа Роналду, которые приходили первыми на тренировки к 6-8 утра, те вообще наверное ложились в 9-10.
Валера может и плохой тренер, но должен же он чем то выделяется? Должны быть свои фишки, ну и, сладкое не жрать, контроль веса и всё такое. Если всю эту шелуху отбросить, то чем он лучше Григоряна? Да ничем, Григорян хотя бы титулы брал!!! В женском футболе, но всё же.
Это мне напомнил анекдот старый. Никитишна спрашивает: -Маврикиевна, тебе какие яйца больше нравятся, диетические или столовые? -Ну что ты Никитишна, какая разница, лишь бы человек был хороший!) Согласен с Аршавиным, каждому футболисту надо найти свое питание.
Сладкое не сильно повлияет на вес, если после этого дать физ нагрузку. Если есть на ночь, отложится в жир.
Но есть ещё один нюанс , сахар сильно бьёт по сосудам.
То ,что Карпуше Не разрешает есть жена, он и футболистам прививает, но они то при чём,у них жёны ровесники, + -, а он их лишает ништяков, которых сам, 100 пудов,не чурался в их возрасте.Акстись Валера.
Андрей Аршавин: «Месси уже мало похож на футболиста»
30 апреля, 18:48
Аршавин об игре за «Арсенал»: «Лондон – специфический город, он не похож ни на один в Европе. Мне было тяжело, не до конца адаптировался. Большая разница с нашим укладом жизни»
30 апреля, 17:27
Андрей Аршавин: «Нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно когда Губерниев комментирует – можно даже, чтобы биатлона не было, просто чтобы он комментировал»
30 апреля, 16:21
