«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами

Губерниев: Челестини уплыл за буйки, крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА и «Зенита ».

Команды встретятся в 28-м туре Мир РПЛ . Игра пройдет в Москве 2 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит. Не буду говорить, что потопит. Но, во всяком случае, руку не протянет», – сказал Губерниев.