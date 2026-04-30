«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА и «Зенита».
Команды встретятся в 28-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в Москве 2 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит. Не буду говорить, что потопит. Но, во всяком случае, руку не протянет», – сказал Губерниев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Губеру куда-нибудь уплыть бы подальше от футбольных тем… В каждую бочку затычка. )
На байдарке в Крылатском 😀
И не только футбольных
Крейсер Зенит налетал и в Кубке, и в чемпионате на рифы ЦСКА. Всякое бывало.
ЦСКА и Реал на рифы отправлял, но это не мешало ему занимать последнее место в группе. Важен итоговый результат. Не?
Чп@кнут газмяс
коней все уже похоронили, а мне чет кажется, что матч будет очень непростым, несмотря на все их проблемы.
Откровения от идиотов, они бесценны. А для всего остального есть карта Мир))
Он на полставки и у министра, и у придворных?
На пол шишечки!!!
А если лодка Челестини возьмёт и притопит крейсер Зенита, то Губер сразу переобуется. Надеюсь кони постараются макнуть предсказателя мордой в грязь.
уже всё вопросы в лыжах и биатлоне решил, остался футбол.
В лыжах не все, поэтому цска и комментирует.
Старик Губер знает толк в профессиональной гребле.
Губерниев в прошлый раз говорил что Зенит размажет Пафосного Карседо. Думаю поставить на то, что Зенит не победит, проверим Губошлепа.
Всезнающий Гений.
А прям вот Зенит на крейсерском плаву😁все матчи с трудом вытаскивает благодаря пенальти и автоголам.
