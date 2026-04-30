  • Артета про отмену пенальти на Эзе: «Подобного быть не должно. Ты 9 месяцев усердно работаешь, чтобы оказаться в таком положении, и еще один гол мог полностью изменить ход противостояния»
Микель Артета: нельзя так отменять пенальти в ЛЧ.

Микель Артета отметил, что второй пенальти в ворота «Атлетико» мог стать решающим в противостоянии, если бы главный судья Данни Маккели его не отменил.

«Ты девять месяцев усердно работаешь, чтобы оказаться в таком положении, и еще один гол мог полностью изменить ход противостояния, поэтому, извините, подобного происходить не должно. Мы очень, очень многое поставили на этот [турнир]. Подобного быть не должно.

Пусть клуб решает, как лучше всего поступить. Пенальти нам уже не вернут. Все позади», – сказал главный тренер «Арсенала».

9 месяцев работаешь и во 2 тайме до 80 минуты 0 ударов по воротам? И точка там спорная
Я не думал, что кто-нибудь вообще сможет переплюнуть интервью Почеттино в 2018 году, когда Алли получил 3 ЖК за симуляцию в трёх играх против Ливерпуля подряд. Но лакированный тренеришка уделал аргентинца по всем статьям.

Тогда Почеттино говорил, что Алли просто "..умный парень" и "..он просто пытался перехитрить соперника и арбитра".
лол, уже есть повтор где четко видно что наступа нет, артете походу интернет отрубили
где
Да, судья на вар молодец в итоге. Нытье артеты за гранью уже
Нельзя ставить такие пенальти
Это еще со вчерашней прессухи? Потому что уже нормальные повторы подвезли, и если он продолжает упираться, то это печально, там пенкой и не пахнет же))

Я бы даже сказал, если бы её не отменили, был бы скандал)
я хз, я только сегодня на реддите читал комменты в сабе Арсенала и ухахатывался, там люди реально уже думают, что Арсенал нарочно гасят ("this incident has convinced me of the anti-arsenal sentiment)", что судьи прогнулись под "авторитет Симеоне", и всякую прочую лабуду, в общем в обед меня настроением на вторую половину дня зарядили чуваки

ты очевидно наверное не понимаешь что такое "сбил"? вот Дьокереша может и сбили, а Эзе был подстрелен из снайперской винтовки, но убийца не будет никогда найден, к сожалению, но это точно не Ганцко, который свою лапу приземлил на газон, а не на Эзе, если ты идеальный повтор не видел, то это не мои проблемы, это даже не из разряда дискуссионых момент, когда обычно говорят мол "ну скорее не пенка, чем пенка", это железное нет
За нырки не всегда дают пенальти, к сожалению. Позабавило, что Эзе, когда симулировал, не понимал за что ему держаться и схватился за колено почему то. Да потому что наступа не было там вообще.
Доминатор все никак не может успокоиться с этой пенкой🤣 Ну ниче, надоминирует на угловой во второй игре
Не знал что Артета такой нытик
Как вы ?
Как можно столько ныть по пенальти, которого не было? Там не было никакого наступа. Просто поставили ноги рядом друг с другом и всё. Эзе симулировал пенальти
Почему же он молчал про левый пенальти с Байером ?
Вчера писал, что не было пенальти, одни минусы
Артета об игре Дьокереша против «Атлетико»: «Очень сильная первая половина, особенно когда «Арсенал» больше доминировал. Виктор сделал гол, хладнокровно реализовал пенальти»
30 апреля, 17:21
Экс-арбитр Грефе об отмене пенальти на Эзе: «Игрок «Арсенала» упал сам после минимального контакта – хорошо, что вмешался ВАР. Счет 1:1 – удача для Маккели»
30 апреля, 12:35
Микель Артета: «Должен смириться с пенальти «Атлетико», хотя в АПЛ бы его не назначили. Но возмущает отмена 11-метрового на Эзе. На этом уровне такого не должно быть»
30 апреля, 07:25
