Артета про отмену пенальти на Эзе: «Подобного быть не должно. Ты 9 месяцев усердно работаешь, чтобы оказаться в таком положении, и еще один гол мог полностью изменить ход противостояния»

Микель Артета: нельзя так отменять пенальти в ЛЧ.

Микель Артета отметил, что второй пенальти в ворота «Атлетико » мог стать решающим в противостоянии, если бы главный судья Данни Маккели его не отменил .

«Ты девять месяцев усердно работаешь, чтобы оказаться в таком положении, и еще один гол мог полностью изменить ход противостояния, поэтому, извините, подобного происходить не должно. Мы очень, очень многое поставили на этот [турнир]. Подобного быть не должно.

Пусть клуб решает, как лучше всего поступить. Пенальти нам уже не вернут. Все позади», – сказал главный тренер «Арсенала ».