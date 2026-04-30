Артета про отмену пенальти на Эзе: «Подобного быть не должно. Ты 9 месяцев усердно работаешь, чтобы оказаться в таком положении, и еще один гол мог полностью изменить ход противостояния»
Микель Артета: нельзя так отменять пенальти в ЛЧ.
Микель Артета отметил, что второй пенальти в ворота «Атлетико» мог стать решающим в противостоянии, если бы главный судья Данни Маккели его не отменил.
«Ты девять месяцев усердно работаешь, чтобы оказаться в таком положении, и еще один гол мог полностью изменить ход противостояния, поэтому, извините, подобного происходить не должно. Мы очень, очень многое поставили на этот [турнир]. Подобного быть не должно.
Пусть клуб решает, как лучше всего поступить. Пенальти нам уже не вернут. Все позади», – сказал главный тренер «Арсенала».
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46288 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тогда Почеттино говорил, что Алли просто "..умный парень" и "..он просто пытался перехитрить соперника и арбитра".
Я бы даже сказал, если бы её не отменили, был бы скандал)
ты очевидно наверное не понимаешь что такое "сбил"? вот Дьокереша может и сбили, а Эзе был подстрелен из снайперской винтовки, но убийца не будет никогда найден, к сожалению, но это точно не Ганцко, который свою лапу приземлил на газон, а не на Эзе, если ты идеальный повтор не видел, то это не мои проблемы, это даже не из разряда дискуссионых момент, когда обычно говорят мол "ну скорее не пенка, чем пенка", это железное нет