«Реал» не рассматривает назначение Клоппа. Клуб изучает другие кандидатуры (As)

Ранее сообщалось, что возглавлявший «Ливерпуль» специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера «сливочных». Однако мадридцы не рассматривают вариант с возможным назначением немца и сосредоточены на других кандидатурах, пишет As.

Утверждается, что сам Клопп хочет возглавить сборную Германии в будущем, но не спешит с этим. Он с уважением относится к Юлиану Нагельсманну, который в данный момент занимает пост главного тренера немецкой национальной команды.

Журналист Ману Карреньо тоже подтверждает, что в «Мадриде» не рассматривают возможность назначения Клоппа.

Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»

Ну скорее Клопп дал понять что не пойдет в Реал
Ну скорее Клопп дал понять что не пойдет в Реал
Реал может и рассматривает. Только вряд ли у Клоппа есть такое желание. Это и определяет.
Футбольного человека надо ставить. Желательно с опытом игры в Ла лиге. Желательно за 50 лет и с длинными волосами. Под стать королевскому клубу желательно Царя (какого-нибудь).
Царя пока не попросят, он не пойдет
Скорее Юрген не рассматривает вариант работы в Реале.
К счастью, что-то в этом мире ещё остаётся на своих местах. Клопп - один из самых уважаемых футбольных людей современности. И разменивать эту репутацию - идти к старику-самодуру, чтобы вместо построения системы целовать туз избалованного губастого ушлёпка как это делает Арбелоа? Для такой работы хватит шабашников типа нынешнего Моуриньо или Тухеля.
Тухель и Моуринью как раз не из тех, кто такие вещи будут делать. Вообще не понимаю о чем ты
Клопп не рассматривает назначение в Реал. Тренер изучает другие вакансии (вAss)
Им жополиз нужен, а не тренер
И человек который затаскивает пончики))
А может кто-нибудь рассказать, откуда мнение, что Клопп и Реал подходят друг другу?
Клопп по своему стилю игры - единомышленник Алонсо, только более опытный и именитый. Система, прессинг и далее по списку, роль звёзд в таких командах всегда довольно ограничена.

Футболисты Реала за несколько месяцев сожрали Алонсо с таким подходом, с чего вдруг у Клоппа дела пойдут лучше?
Вы конечно правы . Но как минимум Клопп уже глыба , авторитет другой .
Назначат топаря Фонсеку, вернут Эндрика, а в марте когда реал будет 2м с 10ти очковым отставанием выкинут:)
Кроме Клоппа вариантов нет, разве что Алонсо.🙂 Остальные лажа.
Решили, что слишком стабильный тренер — это уже подозрительно
