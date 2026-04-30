«Реал» не рассматривает назначение Клоппа. Клуб изучает другие кандидатуры (As)
Юрген Клопп не возглавит «Реал».
Ранее сообщалось, что возглавлявший «Ливерпуль» специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера «сливочных». Однако мадридцы не рассматривают вариант с возможным назначением немца и сосредоточены на других кандидатурах, пишет As.
Утверждается, что сам Клопп хочет возглавить сборную Германии в будущем, но не спешит с этим. Он с уважением относится к Юлиану Нагельсманну, который в данный момент занимает пост главного тренера немецкой национальной команды.
Журналист Ману Карреньо тоже подтверждает, что в «Мадриде» не рассматривают возможность назначения Клоппа.
Клопп по своему стилю игры - единомышленник Алонсо, только более опытный и именитый. Система, прессинг и далее по списку, роль звёзд в таких командах всегда довольно ограничена.
Футболисты Реала за несколько месяцев сожрали Алонсо с таким подходом, с чего вдруг у Клоппа дела пойдут лучше?