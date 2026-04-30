Андрей Канчельскис: «Надеюсь, Сафонов дойдет до финала ЛЧ, он прославляет наш футбол. Матвей нормально играл с «Баварией», в отличие от обороны – там иногда проходной двор был»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
В первом матче полуфинала турнира парижский клуб обыграл «Баварию» со счетом 5:4.
«В Лиге чемпионов Сафонов достойно выглядит, кто бы что ни говорил. Матвей нормально играл в матче с «Баварией», в отличие от обороны – там иногда совсем проходной двор был. Но повезло, что у «Баварии» была такая же картина.
Надеюсь, Матвей дойдет до финала, сейчас он прославляет наш футбол», – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Удачи Сафонову
Редкость в наше время слышать от людей пожелания удачи, похвалу...
Удачи ПСЖ! удачи Сафонову!
