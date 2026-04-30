  • Андрей Канчельскис: «Надеюсь, Сафонов дойдет до финала ЛЧ, он прославляет наш футбол. Матвей нормально играл с «Баварией», в отличие от обороны – там иногда проходной двор был»
5

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

В первом матче полуфинала турнира парижский клуб обыграл «Баварию» со счетом 5:4. 

«В Лиге чемпионов Сафонов достойно выглядит, кто бы что ни говорил. Матвей нормально играл в матче с «Баварией», в отличие от обороны – там иногда совсем проходной двор был. Но повезло, что у «Баварии» была такая же картина.

Надеюсь, Матвей дойдет до финала, сейчас он прославляет наш футбол», – сказал Канчельскис.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46288 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Редкость в наше время слышать от людей пожелания удачи, похвалу...
Удачи ПСЖ! удачи Сафонову!
