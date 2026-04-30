Тимощук о диетологе Соболева: «Думаю, Саша доволен сотрудничеством с ним. Объем работы и скоростные характеристики у него увеличились в разы»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре нападающего Александра Соболева в весенней части сезона.
– Александр Соболев этой весной выдал, пожалуй, лучший отрезок в «Зените». С чем связан его прогресс?
– То, что есть на данном этапе, Саша заслужил сам. Конкуренция с Дураном, думаю, тоже его подстегнула. Но при этом хочется, чтобы Александр на останавливался, а с теми же рвением и прогрессом сыграл в оставшихся матчах. И, конечно, чтобы продолжил забивать и помогать команде.
– Говорят, у Соболева сейчас свой диетолог.
– Многие игроки пользуются услугами таких специалистов. А некоторые – психологов или тренеров по физподготовке. Думаю, Саша доволен сотрудничеством с диетологом и тем, что принял такое решение. С точки зрения физических кондиций, объем работы и скоростные характеристики – они тоже увеличились в разы по сравнению с тем, что футболист показывал раньше, – сказал Тимощук.
Не совсем понятно упорство с каким Семак, а теперь уже и Тимощук пытаются убедить болельщиков Зенита в исключительной необходимости иметь такого супернападающего. Те кто смотрят игру Зенита много лет и немного разбираются в футболе уверены в обратном, тем более сравнивая игру Соболева с игрой Кордобы и Даку.