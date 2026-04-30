Валерий Масалитин: «В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они могут шедевры исполнять, но нервничают, когда не даешь им развернуться»

Валерий Масалитин: «Зенит» перенасыщен иностранцами.

Валерий Масалитин считает, что в «Зените » слишком много легионеров.

«В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они играют в свою игру: короткий, средний пас, пас ради паса. Да, они могут шедевры исполнять, если позволить им. А когда играешь поплотнее, не даешь развернуться, естественно, они начинают нервничать, потому что не могут себя проявить.

А некоторые ребята, которые приехали.. Дуран тот же. Он вообще физически неготовый, парень никак себя реализовать не может. Плюс Луис Энрике , который начал показывать себя, но не может реализоваться. Педро сдулся после яркого начала. Потому что позиции меняются: то в центре, то с краю», – отметил экс-форвард «Спартака».