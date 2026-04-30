  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Масалитин: «В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они могут шедевры исполнять, но нервничают, когда не даешь им развернуться»
4

Валерий Масалитин: «В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они могут шедевры исполнять, но нервничают, когда не даешь им развернуться»

Валерий Масалитин: «Зенит» перенасыщен иностранцами.

Валерий Масалитин считает, что в «Зените» слишком много легионеров.

«В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они играют в свою игру: короткий, средний пас, пас ради паса. Да, они могут шедевры исполнять, если позволить им. А когда играешь поплотнее, не даешь развернуться, естественно, они начинают нервничать, потому что не могут себя проявить.

А некоторые ребята, которые приехали.. Дуран тот же. Он вообще физически неготовый, парень никак себя реализовать не может. Плюс Луис Энрике, который начал показывать себя, но не может реализоваться. Педро сдулся после яркого начала. Потому что позиции меняются: то в центре, то с краю», – отметил экс-форвард «Спартака».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46288 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoПедро дос Сантос
Валерий Масалитин
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Дуран
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Где Масалитин увидел, что игроки Зенита нервничают? Нервничают игроки Краснодара, а футболистам Зенита уже года три вообще "фиолетово" на всё.
Надо называть вещи своими именами: "поплотнее" - это умышленный фол (хватание за руки, наступ на голеностоп и т.д.) в условиях, когда судья только на каждое шестое нарушение соизволит наказать нарушителя карточкой. С помощью ненаказуемого умышленного фола можно нейтрализовать мастерство любого условного Месси или Холанда. Чтобы леги не нервничали, судите по правилам, а не по "планке".
А в Краснодаре сплошь росияне играют и у них пресыщения иностранцами нет?
Очередной бред от ветерана.Какой-такой пункт регламента нарушил Зенит, да и по общему количеству легионеров в команде Зенит не лидер в РПЛ.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
12 минут назад
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
12 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
18 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
22 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
40 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
31 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
31 минуту назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
33 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
36 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
3 минуты назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
6 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
34 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
40 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
57 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Рекомендуем