Валерий Масалитин: «В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они могут шедевры исполнять, но нервничают, когда не даешь им развернуться»
«В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они играют в свою игру: короткий, средний пас, пас ради паса. Да, они могут шедевры исполнять, если позволить им. А когда играешь поплотнее, не даешь развернуться, естественно, они начинают нервничать, потому что не могут себя проявить.
А некоторые ребята, которые приехали.. Дуран тот же. Он вообще физически неготовый, парень никак себя реализовать не может. Плюс Луис Энрике, который начал показывать себя, но не может реализоваться. Педро сдулся после яркого начала. Потому что позиции меняются: то в центре, то с краю», – отметил экс-форвард «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Где Масалитин увидел, что игроки Зенита нервничают? Нервничают игроки Краснодара, а футболистам Зенита уже года три вообще "фиолетово" на всё.
Надо называть вещи своими именами: "поплотнее" - это умышленный фол (хватание за руки, наступ на голеностоп и т.д.) в условиях, когда судья только на каждое шестое нарушение соизволит наказать нарушителя карточкой. С помощью ненаказуемого умышленного фола можно нейтрализовать мастерство любого условного Месси или Холанда. Чтобы леги не нервничали, судите по правилам, а не по "планке".
А в Краснодаре сплошь росияне играют и у них пресыщения иностранцами нет?
Очередной бред от ветерана.Какой-такой пункт регламента нарушил Зенит, да и по общему количеству легионеров в команде Зенит не лидер в РПЛ.
