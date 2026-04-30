  • Дембеле, Витинья, Мендеш и Гринвуд номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1. Энрике, Фонсека, Саж и Женезьо претендуют на награду лучшему тренеру
14

3 футболиста «ПСЖ» претендуют на приз лучшему игроку Лиги 1.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил имена номинантов на призы лучшему игроку и тренеру сезона в Лиге 1. 

На награду лучшему футболисту года во французском чемпионате претендуют Усман ДембелеНуну МендешВитинья (все – «ПСЖ»), Мэйсон ГринвудМарсель») и Флориан Товен («Ланс»). 

За приз лучшему тренеру сезона поборются Луис Энрике («ПСЖ»), Паулу Фонсека («Лион»), Брюно Женезьо («Лилль»), Оливье Панталони («Лорьян») и Пьер Саж («Ланс»).

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер UNFP
Фонсека в Лионе при ужасной ситуации ещё летом, считай лепит сенсацию. Думаю он заслуживает как никто другой.
Ответ
а сейчас там не ужасная снова?
Ответ
Есть такое, вроде отодвинули пока ситуацию, но с деньгами относительный напряг
Номинация Дембеле на награду Лиги 1 - это позор. Чтобы вы понимали, он к 30 туру сыграл 931 минуту в чемпионате, это сколько получается, около трети игрового времени - 10+ полных матчей? И стата там, разумеется, не самая заоблачная, всего 10+6. У Мендеша ситуация чуть лучше (1250). Представьте, насколько они себя не уважают. Я такого даже в РПЛ ни разу не припомню, если честно. Дайте Витинье хотя бы, или Гринвуду.
Ответ
Миф о величии кабинета должен быть развлечен.
Помимо того, что они выпускают второй состав на половину матчей и все равно забирают чемпионат водокачки без шансов, они еще и матчи переносят в плей-офф ЛЧ.
Пока другие топы из других лиг умирают весной.
Ответ
10+6 за 10 с небольшим матчей- отличный результат. Но номинировать человека с десятью матчами действительно странно.
Квара лучше чем они 100% 💎
Ответ
В лиге 1 Хвича игрвет в пол ноги по настроению, то что он в список не попал вполне справедливо. Но в ЛЧ он божит, включается на 200% , это совсем другой зверь.
За результаты Ланса, с оглядкой что они ещё и в финале кубка Франции - нужно награждать их тренера
Витинья лучший с отрывом. Среди тренеров судить рано, если ПСЖ выйдет в финал, надо Энрике награждать, если нет, тогда можно и Сажа
