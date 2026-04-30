Дембеле, Витинья, Мендеш и Гринвуд номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1. Энрике, Фонсека, Саж и Женезьо претендуют на награду лучшему тренеру
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил имена номинантов на призы лучшему игроку и тренеру сезона в Лиге 1.
На награду лучшему футболисту года во французском чемпионате претендуют Усман Дембеле, Нуну Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Мэйсон Гринвуд («Марсель») и Флориан Товен («Ланс»).
За приз лучшему тренеру сезона поборются Луис Энрике («ПСЖ»), Паулу Фонсека («Лион»), Брюно Женезьо («Лилль»), Оливье Панталони («Лорьян») и Пьер Саж («Ланс»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер UNFP
Помимо того, что они выпускают второй состав на половину матчей и все равно забирают чемпионат водокачки без шансов, они еще и матчи переносят в плей-офф ЛЧ.
Пока другие топы из других лиг умирают весной.