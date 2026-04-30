  Губерниев про Аршавина: «В телевидении понимает больше многих ведущих. Глубокий и неглупый человек с хорошим вкусом»
Губерниев про Аршавина: «В телевидении понимает больше многих ведущих. Глубокий и неглупый человек с хорошим вкусом»

Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Андрея Аршавина.

Бывший полузащитник «Зенита» заявил, что ему нравится работа Губерниева на биатлоне.

«У Андрея Сергеевича хороший вкус. Я с огромным уважением к нему относился как к футболисту. Мы с ним подружились и общаемся во взаимно уважительных тонах. Аршавин, как человек глубокий и неглупый, очень быстро схватил телевизионную работу. Он здорово играл в футбол, тонко его понимает и может о нем рассказать людям.

Когда мы с ним работаем, он очень надежный в эфире товарищ. Я чувствую, что он не подставит, не подведет и протянет руку. Понятно, что Андрей Сергеевич больше меня понимает в футболе. Я не стеснялся брать у него советы. Аршавин в телевидении понимает больше многих ведущих. Он молодец», – отметил Губерниев.

Дедушка Крылов про них всё знал давно.
Ответ zanuda59
Дедушка Крылов про них всё знал давно.
К вашему сведению, И.А.Крылов заимствовал сюжеты для своих басен у других.
Ответ zanuda59
Дедушка Крылов про них всё знал давно.
Если из этих двоих выбирать, Аршавин кукушка, получается
Комментарий удален пользователем
Ответ Слепой снайпер
Комментарий удален пользователем
Лучше не надо. Слушать её пропитый и прокуренный голос невозможно. Сразу вспоминается художественный фильм "Осенний марафон" ("Бузыкин, у тебя совесть есть?").
Губер уверен что Андрей его похвалил, а это была только тонкая шутка. Губеру этого не понять.
Дима - он неглупый, но и весьма недалёкий... Зато ооочень глубокий... очень.
Это что же получается, они оба глубокие и оба неглупые?!
