Губерниев про Аршавина: «В телевидении понимает больше многих ведущих. Глубокий и неглупый человек с хорошим вкусом»

Дмитрий Губерниев: Аршавин в телевидении понимает больше многих ведущих.

Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Андрея Аршавина .

Бывший полузащитник «Зенита » заявил, что ему нравится работа Губерниева на биатлоне.

«У Андрея Сергеевича хороший вкус. Я с огромным уважением к нему относился как к футболисту. Мы с ним подружились и общаемся во взаимно уважительных тонах. Аршавин, как человек глубокий и неглупый, очень быстро схватил телевизионную работу. Он здорово играл в футбол, тонко его понимает и может о нем рассказать людям.

Когда мы с ним работаем, он очень надежный в эфире товарищ. Я чувствую, что он не подставит, не подведет и протянет руку. Понятно, что Андрей Сергеевич больше меня понимает в футболе. Я не стеснялся брать у него советы. Аршавин в телевидении понимает больше многих ведущих. Он молодец», – отметил Губерниев.