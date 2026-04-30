Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1, так как провел недостаточно матчей. Пендерс, Грейф и Самба претендуют на награду

Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1.

На награду, присуждаемую Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP), номинированы Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже »), Майк Пендерс («Страсбур »), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).

Сафонов не попал в список номинантов, поскольку не провел достаточное количество матчей: на награду могут претендовать вратари, которые приняли участие хотя бы в 15 матчах чемпионата Франции к 24 апреля.

На счету россиянина к тому моменту было лишь 12 игр в текущем розыгрыше чемпионата Франции.