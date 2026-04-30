Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1, так как провел недостаточно матчей. Пендерс, Грейф и Самба претендуют на награду
На награду, присуждаемую Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP), номинированы Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендерс («Страсбур»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).
Сафонов не попал в список номинантов, поскольку не провел достаточное количество матчей: на награду могут претендовать вратари, которые приняли участие хотя бы в 15 матчах чемпионата Франции к 24 апреля.
На счету россиянина к тому моменту было лишь 12 игр в текущем розыгрыше чемпионата Франции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер UNFP
Заодно и опытный вратарь за 30 лет будет !
Создают воронку, рано или поздно результат придёт
Правда, я не смотрел ни одного матча Анже в этом сезоне и ничего о Коффи сказать не могу.