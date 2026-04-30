  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1, так как провел недостаточно матчей. Пендерс, Грейф и Самба претендуют на награду
53

Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1, так как провел недостаточно матчей. Пендерс, Грейф и Самба претендуют на награду

Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1.

Матвей Сафонов не вошел в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1.

На награду, присуждаемую Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP), номинированы Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк ПендерсСтрасбур»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).

Сафонов не попал в список номинантов, поскольку не провел достаточное количество матчей: на награду могут претендовать вратари, которые приняли участие хотя бы в 15 матчах чемпионата Франции к 24 апреля.

На счету россиянина к тому моменту было лишь 12 игр в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46283 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер UNFP
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoРобен Риссер
logoЭрве Коффи
logoАнже
logoЛанс
logoДоминик Грейф
logoРенн
logoБрис Самба
logoМайк Пендерс
logoСтрасбур
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
*** , а претендентов надо обязательно выбрать 24 апреля ? А остальные матчи не в счёт ?
Ответ Константин Эсперов
*** , а претендентов надо обязательно выбрать 24 апреля ? А остальные матчи не в счёт ?
Комментарий скрыт
Ответ Константин Эсперов
*** , а претендентов надо обязательно выбрать 24 апреля ? А остальные матчи не в счёт ?
ну проведет он 16-17 матчей. Разве с таким количеством можно справедливо стать лучшим?
Ну Швалье бы выдвинули
Ответ Booligan
Ну Швалье бы выдвинули
Комментарий скрыт
Ответ Xiil
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Самбу ещё купите в ПСЖ , чтобы было удобнее на троих соображать .
Заодно и опытный вратарь за 30 лет будет !
Да и хрен с ним, с этим призом. Есть весной призы поважнее. Главное, чтобы тут всё получилось!
Пендерс, будущая стена Челси 👏🏻
Ответ Evgen_Hazard
Пендерс, будущая стена Челси 👏🏻
какая уже по счету?)
Ответ spaispower
какая уже по счету?)
Кто не падал, тот не вставал (с)
Создают воронку, рано или поздно результат придёт
Коффи из Анже - с приличным отрывом лучший вратарь этого сезона не только во Франции, но и топ-5 лиг Европы по рейтингу на хускорде, которому лично я во многом доверяю.
Правда, я не смотрел ни одного матча Анже в этом сезоне и ничего о Коффи сказать не могу.
Ну с пендерсами особо не забалуешь
У UNPF мусорный бак вместо сердца.
Слишком долго Энрике мариновал Сафонова, в итоге Шевалье тоже не будет претендовать на эту награду!
Ну а с какого бы перепуга входил ? Потому что у нас пиар компания развернута, т.к болеть не за кого? Послематчевые пенальти это другой турнир, а в чемпионате чем отличился? Ляпы были, сухие тоже, но в такой команде и акинфей бы столько же на ноль смог, ну может на пару меньше
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
11 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
11 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
17 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
21 минуту назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
39 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
30 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
31 минуту назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
32 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
35 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
2 минуты назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
5 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
33 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
56 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Рекомендуем