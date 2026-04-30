  «Барселона» договаривается об игре на «Монжуике» в сезоне-2027/28 из-за завершения реконструкции «Камп Ноу»
«Барселона» договаривается об игре на «Монжуике» в сезоне-2027/28 из-за завершения реконструкции «Камп Ноу»

«Барселону» ожидает возвращение на «Монжуик» в 2027 году.

Значительную часть сезона-2027/28 «Барселона» может провести вне «Камп Ноу».

Как сообщает Cadena SER, из-за предстоящей установки крыши и завершения остальных этапов реконструкции «блаугране» на какое-то время потребуется новый стадион. 

По оценкам клуба, работы, которые начнутся в июне 2027-го, займут от четырех до пяти месяцев, но после этого еще потребуется получить заключение мэрии Барселоны и разрешения, касающиеся безопасности.

Поэтому «Барселона» уже обратилась к городским властям с запросом о возможности использования «Олимпик Льюис Компанис» в течение большей части сезона-2027/28 – до января или февраля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
