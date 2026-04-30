Андрей Аршавин: «Месси уже мало похож на футболиста»

Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси сильно сдал.

«На футбол ходят, чтобы посмотреть на персонажей. Был матч «Чикаго» – «Майами ». Честно, Месси уже мало похож на футболиста. Но фанатам неважно, как он играет, они пришли посмотреть на него. Они потом будут говорить, что видели Месси!

Если и в России будет появляться больше таких, как Батраков , Кисляк , люди будут ходить на стадионы, чтобы посмотреть на своих», – отметил экс-полузащитник «Зенита» на просветительском марафоне «Знание.Первые».