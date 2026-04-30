Андрей Аршавин: «Месси уже мало похож на футболиста»

Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси сильно сдал.

«На футбол ходят, чтобы посмотреть на персонажей. Был матч «Чикаго» – «Майами». Честно, Месси уже мало похож на футболиста. Но фанатам неважно, как он играет, они пришли посмотреть на него. Они потом будут говорить, что видели Месси!

Если и в России будет появляться больше таких, как Батраков, Кисляк, люди будут ходить на стадионы, чтобы посмотреть на своих», – отметил экс-полузащитник «Зенита» на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Месси лучший бомбардир отбора ЮА к чемпионату мира 2026 и буквально один из лучших игроков (если не лучший) одной из лучших сборных мира. Разговоры о том, что Месси уже закончил и "сильно сдал"... Мягко говоря не соответствует действительности.
В отборочных матчах ЧМ26 38-летний Месси забил столько же, сколько "лицо Реала и настоящий обладатель ЗМ24" Винисиус за 7 лет в сборной Бразилии:)
Они снимали выпуск с того матча, прямо с бровки Аршавин наблюдал, как Месси пешком ходит и не слишком борется за мяч. Но он тем и отличается, что в важном матче это будет совсем другой игрок.
Месси в принципе никогда не был особо похож на футболиста. Но когда мяч оказывался рядом, уже все остальные не сказать чтоб прям футболистами казались
Отлично сказано.
Не фанат Месси, но высказывание прям вау!
короче, Месси ничем не удивил
Впереди Чемпионат мира, всем игрокам здоровья! И мы вместе у телеэкранов спокойно и непринужденно с алкоголем или без, с чаем или кофе посмотрим, кто ещё может удивлять на поле, приносить пользу, забивать голы, отдавать передачи партнерам и решать исходы матчей, а кто окажется бесполезным бегунком с нулевой или около нулевой эффективностью, напускной важностью, маханием руками, криками на своих партнеров и бросанием капитанской повязки! В общем и целом ЧМ четко покажет, кто действительно играет в футбол, а кто так погулять вышел, высморкаться, поплевать на травку - не больше)
Пока Мостовой не скажет, что Месси нефутбольный человек- Месси рано уходить.
При том, что Андрей Сергеевич, очень мной уважаемый и любимый, обычно говорит по делу, но тут какой-то странный комментарий. Чем не похож на футболиста, по каким критериям? Я помню, что Андрей был не похож после арсенала, это да. Но он откровенно забил болт. А Месси вполне себе футболист. Да, на излёте, но всё ещё
Это ты зря так Андрей, уважаю тебя, но Месси футболист до конца своих дней
Комментарий скрыт
Что в реальности?
Месси, если б попал сейчас в РПЛ, пешком делал бы за пару матчей столько, сколько условный Воробьев, бегая сломя голову, не сделал за всю карьеру
В самом прайме Кисляк и Батраков не будут как Месси сейчас)
Ну конечно, уже не забивает же по 91 голу за год, сдулся че сказать(
У Месси все норм с игрой, просто ему реально насрать на МЛС, тупо стоит на месте. Передвигается меньше вратаря. Но уверен, что на чм будет играть +- не хуже других.
Не насрать , просто скорость ушла, что совершенно нормально для человека которому через два месяца 39 лет. Но все остальные качества при нем - отдать, придержать , пробить, обыграть всё это по прежнему на космическом уровне . Как и понимание игры , что компенсирует отсутствие скорости
Но даже такой Месси смог забить 7 мячей в MLS в этом сезоне и быть одним из лучших в команде.
Ну по крайней мере, в возрасте когда Аршавин доигрывал за Кайрат, Месси феерил в финале чемпионате мира и брал золотой мяч)
