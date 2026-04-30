Дисквалификацию на год получил за ставки капитан «Фенербахче» Яндаш

Капитан «Фенербахче» Яндаш наказан за ставки.

Мерт Хакан Яндаш дисквалифицирован на год.

Турецкая футбольная федерация объявила, что за деятельность, связанную со ставками, капитан «Фенербахче» не сможет играть в течение 12 месяцев.

Стамбульский клуб раскритиковал решение об отстранении футболиста, назвав его «неприемлемым»: «Дисциплинарное наказание, вынесенное на основании еще не завершившегося судебного разбирательства по уголовному делу, способно нанести нашему футболисту ущерб, который трудно будет возместить, и явно противоречит закону и принципам справедливости».

«Фенербахче» обжалует дисквалификацию 31-летнего Яндаша.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Фенербахче»
Добро пожаловать в РПЛ
Дали возможность чуваку целый год без палева ставить.☝️🧐💁‍♂️
