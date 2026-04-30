Дисквалификацию на год получил за ставки капитан «Фенербахче» Яндаш

Капитан «Фенербахче» Яндаш наказан за ставки.

Мерт Хакан Яндаш дисквалифицирован на год.

Турецкая футбольная федерация объявила , что за деятельность, связанную со ставками, капитан «Фенербахче» не сможет играть в течение 12 месяцев.

Стамбульский клуб раскритиковал решение об отстранении футболиста, назвав его «неприемлемым»: «Дисциплинарное наказание, вынесенное на основании еще не завершившегося судебного разбирательства по уголовному делу, способно нанести нашему футболисту ущерб, который трудно будет возместить, и явно противоречит закону и принципам справедливости».

«Фенербахче » обжалует дисквалификацию 31-летнего Яндаша.