Дисквалификацию на год получил за ставки капитан «Фенербахче» Яндаш
Турецкая футбольная федерация объявила, что за деятельность, связанную со ставками, капитан «Фенербахче» не сможет играть в течение 12 месяцев.
Стамбульский клуб раскритиковал решение об отстранении футболиста, назвав его «неприемлемым»: «Дисциплинарное наказание, вынесенное на основании еще не завершившегося судебного разбирательства по уголовному делу, способно нанести нашему футболисту ущерб, который трудно будет возместить, и явно противоречит закону и принципам справедливости».
«Фенербахче» обжалует дисквалификацию 31-летнего Яндаша.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Фенербахче»
Добро пожаловать в РПЛ
Дали возможность чуваку целый год без палева ставить.☝️🧐💁♂️
