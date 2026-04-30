  • Моратти о судейском скандале в Италии: «Не вижу ничего общего с кальчополи, глупо сравнивать эти случаи. «Интер» не получал никакой помощи»
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о судейском скандале в Италии. 

Ранее стало известно, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлукe Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». На фоне обвинений Рокки временно отказался от своих полномочий.

Помимо Рокки и подавшего в отставку супервизора ВАР Андреа Джервасони, под следствием также находятся ассистенты ВАР, в том числе Даниэле Патерне, Родольфо Ди Вуоло и Луиджи Наска. Имена некоторых ВАР-ассистентов, фигурирующих в деле, остаются нераскрытыми.

– В Италии гремит дело Рокки. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Я не следил за ним достаточно внимательно, чтобы понять, что именно произошло. Это больше похоже на конфликт между арбитрами, чем между клубами. Это похоже на междоусобицу между различными судьями. Я не вижу ничего общего с кальчополи. 

Я видел интервью Де Сантиса и Моджи, которые были признаны виновными в деле кальчополи. Невероятно, что у этих людей спрашивают их мнение по этому вопросу. Глупо сравнивать эти случаи. 

– У меня к вам еще один вопрос. Учитывая широкое освещение в новостях, возможно ли сделать так, чтобы все судьи назначались случайным образом?

– Да, конечно. Желательно сделать так, чтобы эти решения принимались независимо от клубов. В любом случае, при просмотре матчей я не видел чего-то нечестного. «Интер» не получал никакой помощи – ни когда выигрывал, ни когда проигрывал.

Были серьезные судейские ошибки, но такое случается постоянно, – сказал Моратти.

Действительно, как тут можно сравнивать, когда в первом случае и помощь была, и титул подарили просто так, и из воды вышли сухими, а тут разговоры обратного толка.
