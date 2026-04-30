  Александр Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело – в «Википедии» похвастаться нечем. За таких, как я, карьера говорит. А у них…»
Александр Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело – в «Википедии» похвастаться нечем. За таких, как я, карьера говорит. А у них…»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на перепалку Андрея Талалаева и Владислава Радимова в прямом эфире. 

Инцидент произошел во время матча 25‑го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Балтика» (2:2). Главный тренер калининградской команды, отбывавший дисквалификацию, вышел в эфир канала «Матч Премьер» по видеосвязи. Радимов начал беседу с ним: «Андрюш, у меня такой вопрос…»

Такое обращение разозлило Талалаева. Он ответил: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему со всей официальностью.

У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь «Википедию» их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них...» – сказал Мостовой.

Сказал тот у кого звёздная болезнь размером с 10 солнц.
Ответ Евгений Сидоров
Говорят учёные в Сколково рассматривают звездную болезнь Мостового как альтернативный источник энергии. А если про Абаскаля сказать, то можно и Делориан во времени отправлять😜
Ответ Покерный Футбол
К динозаврам
«Давно ли я в футболе? Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю».( Р.Карцев)
Ответ петрович сектор1
Жванецкий
Ответ петрович сектор1
гениально!!
А чем карьера Талалаева не устроила царя? Вполне себе нормальная. За Торпедо даже Реалу забивал. В Италию тоже попал. Далеко не всем такое удаётся. А уж после того как играть закончил, так вообще Мостовой только позавидовать может.
Ответ Evgen Vynokurov
Мостовой так говорит будто он в топах играл и ЛЧ брал. Я понимаю Аленичев бы говорил такое, он то ЛЧ брал, а это чего?
Ответ Evgen Vynokurov
Ну вы как скажете! У Царя одних только голов больше, чем волос у Талалаева на голове!
Есть профессия - постовой и есть профессия - Мостовой.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Ему бы в Питер податься, мосты разводить😀
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Постовой на мосту, Мостовой на посту.
Вот реально откуда у него такое чсв. В сборной ничего не показывал, всю жизнь играл в испанской деревне, ничего не выиграл (кроме великого кубка интертото).
Ответ gronk22
Да это скорее всего даже не ЧСВ, а от небольшого ума, его даже экспертом на ТВ не зовут, хотя там каких только «экспертов» не увидишь. А так да, ничего толкового кроме чемпионата СССР не выигрывал, да и в скандалах замазан письмо 14 и ЧЕ 2004
Ответ gronk22
Объясняется довольно очевидно: что Мост, что Ловчев, что Пономарёв и целый ряд наших ветеранов - отставшие от жизни персонажи, которые до сих пор не понимают факт, что их время в футболе давно закончилось. Если брать не только наши палестины, таких европейских аналогов много: Кин, Хаманн, Маттеус (только Лотар, в отличии от Царя, знает о работе главным тренером, хоть и частенько врубает Капитана Очевидность).
Достижения Мостового в Европе по Википедии:

«Бенфика»
Обладатель Кубка Португалии: 1993
«Страсбур»
Обладатель Кубка Интертото: 1995
«Сельта»
Обладатель Кубка Интертото: 2000

ЛЕГЕНДА!
У них звёздная болезнь. А я Царь.
А чем Мостовой может похвастаться, такое ощущение, что речь идёт пусть не о Месси с Роналду, но как минимум про Пирло, открываешь Википедию, а там и ЛЧ, и ЧМ, и куча чемпионств и номинации на ЗМ. Так ничего же этого нет, Мостовой просто неплохой игрок, которого помнит старое поколение в Испании, местечковый герой провинциальных Страсбура и Виго. Понятно что карьера в целом неплохая и статистика для ЦП хорошая, но таких футболистов был не один десяток, кто тащил в небольших клубах год за годом. Если каждый из них будет обладать самомнением как у Царя, то как быть тем, кому на полку некуда складывать бесчисленные титулы и индивидуальные награды?
Карьера говориЛА. А у них...карьера говориТ.
Ответ Moffo
"Павлины, говоришь?"(с) ))
Ответ Django Joker
Талалаев - тренер, и тренер отличный по меркам росгосфутбола, можно по делу критиковать его за поведение, но результаты работы у него впечатляющие. И Радимов судя по вайбу тоже хороший тренер был по крайней мере в рамках молодежки, но ему видимо по бабкам лучше в медийке. А Мостовой тренирует только открывание Википедии.
Талалаев и Галактионов своей тренерской карьерой уже заслужили, чтоб к ним по отчеству обращались. А Мостовой Саньком так и будет всегда, видимо.
Ответ zanuda59
Царёк. Санёк. Мост.
Ответ zanuda59
и чем же?
