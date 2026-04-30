Александр Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело – в «Википедии» похвастаться нечем. За таких, как я, карьера говорит. А у них…»

Александр Мостовой: у Талалаева и Галактионова звездная болезнь.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на перепалку Андрея Талалаева и Владислава Радимова в прямом эфире.

Инцидент произошел во время матча 25‑го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Балтика » (2:2). Главный тренер калининградской команды, отбывавший дисквалификацию, вышел в эфир канала «Матч Премьер» по видеосвязи. Радимов начал беседу с ним: «Андрюш, у меня такой вопрос…»

Такое обращение разозлило Талалаева. Он ответил: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему со всей официальностью.

У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь «Википедию» их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них...» – сказал Мостовой.