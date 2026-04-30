Кэррик – главный кандидат на пост тренера «МЮ» со следующего сезона, руководство довольно его работой. Ираолу тоже рассматривают

Майкл Кэррик может быть утвержден в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед ».

Как сообщает The Times, 44-летний специалист является главным претендентом на эту роль. Руководство клуба высоко оценивает его работу с командой после увольнения Рубена Аморима.

При этом отмечается, что окончательное решение о том, кто будет возглавлять «Юнайтед» со следующего сезона, еще не принято. В число других кандидатов входит Андони Ираола , который покинет «Борнмут» по окончании этого сезона.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком после 34 туров. После назначения Кэррика исполняющим обязанности главного тренера манкунианцы набрали 29 баллов – больше, чем любая другая команда.