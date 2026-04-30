  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кэррик – главный кандидат на пост тренера «МЮ» со следующего сезона, руководство довольно его работой. Ираолу тоже рассматривают
47

Кэррик – главный кандидат на пост тренера «МЮ» со следующего сезона, руководство довольно его работой. Ираолу тоже рассматривают

Майкл Кэррик, вероятно, останется тренером «Манчестер Юнайтед».

Майкл Кэррик может быть утвержден в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». 

Как сообщает The Times, 44-летний специалист является главным претендентом на эту роль. Руководство клуба высоко оценивает его работу с командой после увольнения Рубена Аморима. 

При этом отмечается, что окончательное решение о том, кто будет возглавлять «Юнайтед» со следующего сезона, еще не принято. В число других кандидатов входит Андони Ираола, который покинет «Борнмут» по окончании этого сезона. 

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 61 очком после 34 туров. После назначения Кэррика исполняющим обязанности главного тренера манкунианцы набрали 29 баллов – больше, чем любая другая команда.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46277 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
logoАндони Ираола
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дайте Кэррику поработать!
У МЮ проблема не в тренерах, а в менеджменте, там несколько сезонов просто в истерике сжигали деньги
Ответ Moffo
У МЮ проблема не в тренерах, а в менеджменте, там несколько сезонов просто в истерике сжигали деньги
так менеджмент сменился с приходом Ретклифа, да были ошибки но с кем не бывает, уже зарплаты адекватные дают в отличие от Вудворта и Глейзеров
Учитывая, что таким шарлатанам как тен Хаг и Аморим давали шансы, то и Каррику обязаны дать шанс в следующем сезоне
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Учитывая, что таким шарлатанам как тен Хаг и Аморим давали шансы, то и Каррику обязаны дать шанс в следующем сезоне
с чего бы? У него весь опыт строительства команды сводится к Боро. И то неудачный
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Учитывая, что таким шарлатанам как тен Хаг и Аморим давали шансы, то и Каррику обязаны дать шанс в следующем сезоне
А почему им не надо было давать шансов? Почитай на спортсе старые посты про Хага в Аяксе или Аморима в Спортинге, там сплошь диферамбы. Пригласили потенциально околотопов, дали денег, ну не вышло, бывает. С Кэриком может получится, метод проб и ошибок он такой.
Ответ Sergo
Рыбак 2.0
Это плохо? Сульшер удачно шёл, построил команду, и если бы не внезапный приход Роналду, всё у маню было бы хорошо
Ответ Оригинальный Ник
Это плохо? Сульшер удачно шёл, построил команду, и если бы не внезапный приход Роналду, всё у маню было бы хорошо
Комментарий скрыт
В чём прикол отвечать на комментарий и кидать в ЧС? Вроде 31 год, а ведёт себя как 15 летняя девочка
Ответ Оригинальный Ник
В чём прикол отвечать на комментарий и кидать в ЧС? Вроде 31 год, а ведёт себя как 15 летняя девочка
Тут полно подобных трусливых персонажей.
Ответ Оригинальный Ник
В чём прикол отвечать на комментарий и кидать в ЧС? Вроде 31 год, а ведёт себя как 15 летняя девочка
Вся суть клубничных🤣🤡
Адекватно.
Наработал.
Особенно если концовку в том же духе проведет.
Надеюсь Ирало, давно хотел, чтобы пришел испанец и поставил игру
Сеск это мечты
Кэррику спасибо, предполагал, что он возглавит когда аморима уволят, но это режим сульшера, где нет игры первым номером, а такой игры уже достаточно насмотрелся
Если МЮ и дальше продолжит так ужасно играть то Каррика не стоит оставлять на постоянку.
Ответ Lavinka
Если МЮ и дальше продолжит так ужасно играть то Каррика не стоит оставлять на постоянку.
Большинство «болельщиков» даже матчи не смотрят и искренне не понимают проблему, о который ты говоришь
Ответ Макс Голубцов
Большинство «болельщиков» даже матчи не смотрят и искренне не понимают проблему, о который ты говоришь
главное что бы руководство понимало это
Самый очевидный и правильный вариант. После скорого неизбежного унижения ливернуля нужно не ждать и предлагать контракт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
11 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
11 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
17 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
21 минуту назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
39 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
30 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
30 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
32 минуты назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
35 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
2 минуты назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
5 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
33 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
56 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Рекомендуем