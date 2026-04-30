«Сабах» впервые в истории выиграл лигу Азербайджана

Чемпионат Азербайджана по футболу впервые выиграл «Сабах ».

Команда, представляющая поселок городского типа Масазыр, стала чемпионом после того, как «Карабах» сегодня уступил «Нефтчи» и потерял шансы догнать лидера – между ними 13 очков за 4 тура до завершения турнира.

«Сабах» выиграл второй турнир в своей истории – после Кубка Азербайджана в сезоне-2024/25.

Последние четыре года чемпионом страны был «Карабах ».