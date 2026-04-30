«Сабах» впервые в истории выиграл лигу Азербайджана

Чемпионат Азербайджана по футболу впервые выиграл «Сабах».

Команда, представляющая поселок городского типа Масазыр, стала чемпионом после того, как «Карабах» сегодня уступил «Нефтчи» и потерял шансы догнать лидера – между ними 13 очков за 4 тура до завершения турнира.

«Сабах» выиграл второй турнир в своей истории – после Кубка Азербайджана в сезоне-2024/25.

Последние четыре года чемпионом страны был «Карабах».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Сабаха»
Сабах заслуженно взял чемпионство. Впереди финал кубка. Играют в красивый атакующий футбол, зачастую вынося своих соперников. Качественный подбор игроков. Тренер Дамбраускас очень сильный специалист: чемпион Хорватии, Болгарии, Литвы, Латвии, а теперь и Азербайджана.
За Сабах играет сын Флорана Малуда - Аарон Малуда. Обрел себя в этой команде, но еще молод.

Сам клуб построил комфортный футбольный стадион, новую базу, еще развиваются под этим брендом в баскете и волейболе.

У Карабаха все эмоции ушли на ЛЧ. Доигрывают на спушенных ободах. Летом будет обновление команды.
На багаже Березуцкого?
Ответ Клирик
На багаже Березуцкого?
На багаже Мусаева:)
Домбраускас 🔥
