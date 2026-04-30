«Сабах» впервые в истории выиграл лигу Азербайджана
Чемпионат Азербайджана по футболу впервые выиграл «Сабах».
Команда, представляющая поселок городского типа Масазыр, стала чемпионом после того, как «Карабах» сегодня уступил «Нефтчи» и потерял шансы догнать лидера – между ними 13 очков за 4 тура до завершения турнира.
«Сабах» выиграл второй турнир в своей истории – после Кубка Азербайджана в сезоне-2024/25.
Последние четыре года чемпионом страны был «Карабах».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Сабаха»
За Сабах играет сын Флорана Малуда - Аарон Малуда. Обрел себя в этой команде, но еще молод.
Сам клуб построил комфортный футбольный стадион, новую базу, еще развиваются под этим брендом в баскете и волейболе.
У Карабаха все эмоции ушли на ЛЧ. Доигрывают на спушенных ободах. Летом будет обновление команды.