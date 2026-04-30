Агенты Челестини ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте» (Иван Карпов)

Фабио Челестини может переехать в Испанию.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что агенты главного тренера ЦСКА ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте».

Диалог с последними начался около месяца назад. Обсуждалась зарплата в районе 600–800 тысяч евро в год (в ЦСКА – 1,7 млн).

Челестини тренирует армейцев с июня 2025 года. Команда идет на 6-м месте после 27 туров Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Зачем Хетафе кто-то кроме Бордаласа?
Агентам Челестини так и ответили
Да нормальное будущее будет у этого тренера. По типу оплеванного в России Эмери, который потом всем все доказал.
На Чиполлини в ЦСКА молились, а в Испании он никому не нужен, тренер одного успеха. В Базеле прокатило, в России полный провал.
+++
Отличный тренер отличный человек
У ЦСКА мб внутри какие-то тёрки или агенты рос тренеров, что без дела сидят дополнительно нагнетают

Но сейчас обычный спад после крутой осени у команды, бывает
А его загнобили чуть ли до физрука
Бабаев не хочет освободить великий клуб от себя?
Топ-6 Ла Лиги, и вылетающий в Сегунду Леванте. Нормальный такой разлет.
Там как раз с 6 места до зоны вылета плотность просто жесточайшая
а Бордаласа куда? похоже на вброс от агентов
В ЦСКА !
У них в Испании это называется рокировочка !
Были слухи об апл с лета
Чтоб из Хетафе Бордалас ушёл? Да с чего вдруг то? По новому контракту уже не договорились (у него вроде как контракт заканчивается после этого сезона)?
Бордалас интересный тренер, мне он нравится, он хорошо однажды вывел Хетафе в еврокубки и здорово с ними пошумел в Ла Лиге, крепкая была команда, крепкий орешек с прочной обороной и интересной атакой, хороший тренер, какой Челестини? Сейчас Хетафе на 6 месте а это зона еврокубков вновь, команда даже может побороться с Бетисом за топ-5 по окончанию сезона, отставание 6 очков, а впереди 5 туров ещё, сейчас Хетафе вновь играет успешно как и в том сезоне, а тут какого-то Челестини хотят толкнуть, бред. Вот в Леванте больше верю, у команды спад, нет игры, в шаге от вылета и совсем всё печально, но шанс остаться есть, явно по окончанию сезона расстанутся с тренером, вне зависимости останется команда в Ла Лиге или нет. А вообще Челестини дали бы ещё шанс, поработать сезон, не вышло бы, то уже точное увольнение, а вдруг вышло бы что? Не всегда от тренера только зависит, и от игроков тоже, сделать перестановку вновь и пробовать снова, тем более этим летом перестановки будут не только у коней, но если не у всех, то у многих, а у кого-то они прям будут вообще заметные очень
Интересно посмотреть на него в более конкурентной лиге, здесь он уже всем все доказал
Агент им говорит о 9-ти помощниках + жена??? А???
Ну где Бордалас, а где Челестини? Со швейцарским физруком эти костоломы вылетят в первый же сезон. Очевидная утка
Да пусть работает в ЦСКА . Надо дать ему шанс.
Валентин Ковач: «Акинфеев сейчас должен стать тренером ЦСКА, Челестини ничего не понимает. Понятие лидера уходит с приходом иностранцев, никто не может пример показать, не знает менталитет»
30 апреля, 15:28
ЦСКА не будет играть прагматичнее, заявил Челестини: «Я выиграл 4 титула за 4 года, играя по одной схеме. Сейчас мы близки к Кубку России. Если постоянно что‑то менять, ты не добьешься успеха»
29 апреля, 12:36
Челестини о возможном увольнении из ЦСКА: «Не могу с этими мыслями приходить на тренировки. Для меня это глупый вопрос, задайте его соответствующему человеку»
29 апреля, 10:45
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
10 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
10 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
16 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
20 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
38 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
29 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
30 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
31 минуту назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
34 минуты назад
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
1 минуту назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
4 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
32 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
55 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
