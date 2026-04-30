Агенты Челестини ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте» (Иван Карпов)

Фабио Челестини может переехать в Испанию.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что агенты главного тренера ЦСКА ведут переговоры с «Хетафе » и «Леванте ».

Диалог с последними начался около месяца назад. Обсуждалась зарплата в районе 600–800 тысяч евро в год (в ЦСКА – 1,7 млн).

Челестини тренирует армейцев с июня 2025 года. Команда идет на 6-м месте после 27 туров Мир РПЛ .