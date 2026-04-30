Джанни Инфантино: «Иран сыграет на ЧМ-2026 и будет играть в США. Футбол объединяет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в предстоящем чемпионате мира.

«Иран будет играть на чемпионате мира. И, конечно, будет играть в США.

Причина проста: мы должны объединиться, объединять людей. Футбол объединяет», – сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.