Джанни Инфантино: «Иран сыграет на ЧМ-2026 и будет играть в США. Футбол объединяет»
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в предстоящем чемпионате мира.
«Иран будет играть на чемпионате мира. И, конечно, будет играть в США.
Причина проста: мы должны объединиться, объединять людей. Футбол объединяет», – сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер журналиста Арица Габилондо
Как там сборная России и российские клубы, кстати?