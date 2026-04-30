Лескотт об игре молодежек Англии и Португалии в 2003-м: «Все знали Куарежму, а про Роналду думали: «Кто это?» В том матче из-за Криштиану заменили обоих наших крайних защитников»

Джолеон Лескотт: из-за Роналду заменили обоих крайних защитников Англии в 2003-м.

Джолеон Лескотт вспомнил, как сборная Англии U20 играла со сверстниками из Португалии в 2003 году.

«Мы играли с Португалией, и все, кто ехал, знали Рикарду Куарежму .

В те времена, элитные футболисты получали элитные бутсы от спонсоров. Мы приехали и увидели, что у Куарежмы были ярко-оранжевые Nike Vapors. Только топ-футболисты получали их. Для этого нужен был безумно крутой спонсор.

Но в таких же бутсах был и еще один вингер. Мы все думали: «Кто этот парень?» Это был Криштиану . Мы не знали.

Мы его не знали, но в том матче из-за него заменили обоих наших крайних защитников. Их поменяли местами, а потом заменили!» – вспомнил экс-защитник сборной Англии в подкасте In The Mixer.