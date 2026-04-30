  Лескотт об игре молодежек Англии и Португалии в 2003-м: «Все знали Куарежму, а про Роналду думали: «Кто это?» В том матче из-за Криштиану заменили обоих наших крайних защитников»
3

Джолеон Лескотт вспомнил, как сборная Англии U20 играла со сверстниками из Португалии в 2003 году.

«Мы играли с Португалией, и все, кто ехал, знали Рикарду Куарежму.

В те времена, элитные футболисты получали элитные бутсы от спонсоров. Мы приехали и увидели, что у Куарежмы были ярко-оранжевые Nike Vapors. Только топ-футболисты получали их. Для этого нужен был безумно крутой спонсор.

Но в таких же бутсах был и еще один вингер. Мы все думали: «Кто этот парень?» Это был Криштиану. Мы не знали.

Мы его не знали, но в том матче из-за него заменили обоих наших крайних защитников. Их поменяли местами, а потом заменили!» – вспомнил экс-защитник сборной Англии в подкасте In The Mixer.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Mirror
Я первый раз увидел Криша в товарняке Спортинга против МЮ, и это было прям вау, даже обычному зрителю тв стало тогда понятно что этот пацан заиграет
Забавно. Посмотрел я эти игры молодежных команд, но не увидел там самого Лескотта, да и Куарежму
Обычные будни той сборной Англии. 11 июня 0:3 от Португалии, 13 июня 8:0 от Аргентины. Но там и состав у островитян совсем проходной. А у портов уже бегали Алмейда, КриРо, Данни, Мерелейш. У Аргентины же был Маскерано и знакомые нам Лео Фернандес, а также Пабло Барриентос. Плюс там же отметился вратарь Лукас Молина, который через полтора года умер во сне от сердечного приступа…
Жаль, что время столь беспощадно сочится сквозь траву газона, иначе сколько бы мы еще увидели незабываемых голов и запоминающихся, пусть даже и нереализованных эпизодов игры в исполнении футбольных асов ...
