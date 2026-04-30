Лескотт об игре молодежек Англии и Португалии в 2003-м: «Все знали Куарежму, а про Роналду думали: «Кто это?» В том матче из-за Криштиану заменили обоих наших крайних защитников»
Джолеон Лескотт: из-за Роналду заменили обоих крайних защитников Англии в 2003-м.
Джолеон Лескотт вспомнил, как сборная Англии U20 играла со сверстниками из Португалии в 2003 году.
«Мы играли с Португалией, и все, кто ехал, знали Рикарду Куарежму.
В те времена, элитные футболисты получали элитные бутсы от спонсоров. Мы приехали и увидели, что у Куарежмы были ярко-оранжевые Nike Vapors. Только топ-футболисты получали их. Для этого нужен был безумно крутой спонсор.
Но в таких же бутсах был и еще один вингер. Мы все думали: «Кто этот парень?» Это был Криштиану. Мы не знали.
Мы его не знали, но в том матче из-за него заменили обоих наших крайних защитников. Их поменяли местами, а потом заменили!» – вспомнил экс-защитник сборной Англии в подкасте In The Mixer.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45849 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Mirror
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Обычные будни той сборной Англии. 11 июня 0:3 от Португалии, 13 июня 8:0 от Аргентины. Но там и состав у островитян совсем проходной. А у портов уже бегали Алмейда, КриРо, Данни, Мерелейш. У Аргентины же был Маскерано и знакомые нам Лео Фернандес, а также Пабло Барриентос. Плюс там же отметился вратарь Лукас Молина, который через полтора года умер во сне от сердечного приступа…