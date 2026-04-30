  • «Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии. У них как раз по 8 заморских человек, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы». Валерий Овчинников о показе РПЛ в Бразилии
«Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии. У них как раз по 8 заморских человек, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы». Валерий Овчинников о показе РПЛ в Бразилии

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на новость о том, что бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России.

«Не думаю, что РПЛ продала права дорого. Просмотры будут зависеть от рекламы. Бразильцам интересно посмотреть на Питер, который наполовину забит бразильцами. Все-таки в «Зените» есть футболисты сборной Бразилии. 

В «Краснодаре» тоже бразильцы есть. Может, сразу махнуть в Бразилию играть, а то чего по телевизору смотреть? Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» прямо в Бразилии. Чего мучиться-то? Там как раз заморских по восемь человек в каждой команде, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы. Правильно будет этим клубам съездить турне по Бразилии», – сказал Овчинников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
А кто бродят, как торбы? Акгацев, Сперцян, Кривцов, Глушенков, Адамов, Кондаков?

Но самая большая ирония заключается в том, кто одним из первых начал завозить бразильцев в Россию))
Как бы не зубоскалили по поводу засилья легионеров в Краснодара и Зенита, эти команды по крайней мере стабильно идут без таких огромных спадов как остальные.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Я говорю за последние три сезона, когда более менее состав собрался, после того как его полностью обнулили. 16 лет назад Краснодар еще в ПФЛ играл как бы) а в том же 2020/21 весь сезон сплошь травмы и ковид.21/22-весь состав на половине сезона уехал, Краснодар доигрывал 12 туров дублем с 3 тренерами за сезон, в 22/23 в финале кубка был)
В это время нищая торба Сперцян лидирует по системе гол+пас. Как остальных дровосеков тогда назвать?
А Агкацев лучший вратарь РПЛ, до этого таким был торба Сафонов что потом ЛЧ взял и кучу других кубков...
Борман, ты бы лучше рассказал про свой шоу-матч с Найденовым Локомотив НН - Жемчужина 10 ноября 1993 года. и почему люди, которым бы потише сидеть самые громкие?))
игру команд Овчинникова можно было показывать только в цирке. И то когда все клоуны заболели))
Матч РПЛ в Бразилии как шоу матч
звучит как издевательство над футболом)
Даёшь ответку! Матч чемпионата Бразилии по хоккею в КХЛ!
наш рпл и есть издевательство и унижение над футболом.Даже люди в правительстве это давно поняли и душат этот футбол как могут.
Вот и Бормана извлекли ради красного словца из пыльного чулана. Живой еще.
Похоже, Борман больше всех от этого мучается.
А так же мировое турне московских команд с шоу-матчами по такому же принципу. Надолго уедут.
Зенит РиоДеЖанейро против Краснодара СанПаулу
