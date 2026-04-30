«Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии. У них как раз по 8 заморских человек, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы». Валерий Овчинников о показе РПЛ в Бразилии

Валерий Овчинников: надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии.

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на новость о том, что бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России .

«Не думаю, что РПЛ продала права дорого. Просмотры будут зависеть от рекламы. Бразильцам интересно посмотреть на Питер, который наполовину забит бразильцами. Все-таки в «Зените» есть футболисты сборной Бразилии.

В «Краснодаре» тоже бразильцы есть. Может, сразу махнуть в Бразилию играть, а то чего по телевизору смотреть? Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» прямо в Бразилии. Чего мучиться-то? Там как раз заморских по восемь человек в каждой команде, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы. Правильно будет этим клубам съездить турне по Бразилии», – сказал Овчинников.