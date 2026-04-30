«Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии. У них как раз по 8 заморских человек, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы». Валерий Овчинников о показе РПЛ в Бразилии
Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на новость о том, что бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России.
«Не думаю, что РПЛ продала права дорого. Просмотры будут зависеть от рекламы. Бразильцам интересно посмотреть на Питер, который наполовину забит бразильцами. Все-таки в «Зените» есть футболисты сборной Бразилии.
В «Краснодаре» тоже бразильцы есть. Может, сразу махнуть в Бразилию играть, а то чего по телевизору смотреть? Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» прямо в Бразилии. Чего мучиться-то? Там как раз заморских по восемь человек в каждой команде, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы. Правильно будет этим клубам съездить турне по Бразилии», – сказал Овчинников.
Но самая большая ирония заключается в том, кто одним из первых начал завозить бразильцев в Россию))
звучит как издевательство над футболом)