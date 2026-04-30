  Анатолий Тимощук: «Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», но сейчас идет бескомпромиссная борьба. Мы должны быть готовы к любым испытаниям»
Анатолий Тимощук: «Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», но сейчас идет бескомпромиссная борьба. Мы должны быть готовы к любым испытаниям»

– Как вам американские горки в РПЛ, когда в течение недели лидер меняется дважды?

– В последние годы борьба в чемпионате идет до последнего тура, к этому уже начинаем привыкать. Мы должны быть готовы к таким вызовам и любым испытаниям. Будем биться.

– Считаете, что «Зенит» сейчас показывает максимум или еще можно и нужно прибавлять?

– Нет предела совершенству. Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», во всех матчах и на всех стадиях чемпионата. Но сейчас в РПЛ идет бескомпромиссная борьба. И любой из соперников может преподнести сюрприз. А значит, нужно выходить с еще большими рвением и самоотдачей.

Как бы ни складывалась та или иная встреча, чтобы добиться результата и порадовать болельщиков, надо играть сердцем. Уверен, еще будет много хороших матчей. Надеемся, что будем в чемпионской гонке до конца, – сказал Тимощук.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 59 очков после 27 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
«Толя-планшет»
Да, Анатолий. С уважением к Вашей карьере футболиста, Вы привыкли к тому, что было, но, теперь, увы, для Вас, борьба бескомпромиссная.
Интересно, что вроде только в Зените настолько медийно активен тренерский штаб. Не только Семак, но и Оливейра с Тимощуком. Вполне хитро, учитывая, что через того же Оливейру можно критиковать судей.
