Анатолий Тимощук: «Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», но сейчас идет бескомпромиссная борьба. Мы должны быть готовы к любым испытаниям»

Тимощук о «Зените»: мы должны быть готовы к любым испытаниям и вызовам.

– Как вам американские горки в РПЛ, когда в течение недели лидер меняется дважды?

– В последние годы борьба в чемпионате идет до последнего тура, к этому уже начинаем привыкать. Мы должны быть готовы к таким вызовам и любым испытаниям. Будем биться.

– Считаете, что «Зенит» сейчас показывает максимум или еще можно и нужно прибавлять?

– Нет предела совершенству. Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», во всех матчах и на всех стадиях чемпионата. Но сейчас в РПЛ идет бескомпромиссная борьба. И любой из соперников может преподнести сюрприз. А значит, нужно выходить с еще большими рвением и самоотдачей.

Как бы ни складывалась та или иная встреча, чтобы добиться результата и порадовать болельщиков, надо играть сердцем. Уверен, еще будет много хороших матчей. Надеемся, что будем в чемпионской гонке до конца, – сказал Тимощук.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 59 очков после 27 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.