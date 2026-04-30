  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин об игре за «Арсенал»: «Лондон – специфический город, он не похож ни на один в Европе. Мне было тяжело, не до конца адаптировался. Большая разница с нашим укладом жизни»
27

Аршавин об игре за «Арсенал»: «Лондон – специфический город, он не похож ни на один в Европе. Мне было тяжело, не до конца адаптировался. Большая разница с нашим укладом жизни»

Андрей Аршавин: Лондон – специфический город.

Андрей Аршавин вспомнил, насколько ему не нравился Лондон, когда полузащитник выступал за «Арсенал».

«Я перешел из одной команды в другую и из одного города в другой в 28 лет. Кроме того, это был Лондон, это специфический город, он не похож ни на один в Европе. Тем более большая разница с нашим укладом жизни. Мне было тяжело, можно сказать, что до конца я не адаптировался, хотя спустя много лет, приезжая в Лондон, чувствую себя там комфортно, мне даже Лондон больше нравится сейчас, чем когда я в нем жил.

Переход в «Кубань» дался легко, потому что на тот момент не было предложений. Когда я переехал в Алма‑Ату, я думал, что это далекий‑далекий город, до него далеко лететь, от него все далеко. Но в Алма‑Ате я чувствовал себя как в Санкт‑Петербурге. Ко мне было шикарное отношение со стороны руководства клуба, и казахстанцы тоже меня любили, не могли поверить, что я до них доехал.

Санкт‑Петербург, Алма‑Ата, на третье место поставлю Лондон по ощущениям и комфортности. Краснодар я не беру, там прожил всего полгода», – сказал экс-полузащитник сборной России на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46267 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoФК Кубань (до 2018)
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoКайрат
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понимаю, трудно адаптироваться, когда даже машины с другой стороны дороги едут, и руль у них справа.
Андрей поехал в Арсенал уже не на пике карьеры.Пик был когда Кубок Уефа взяли.Раньше нужно было в Европу ехать как по мне.Но с другой стороны и РПЛ тогда хороша была на уровне.Да и в Арсенале не так уж и плох был.
Я когда оказался в Лондоне в первый раз, еще в турпоездке; то сразу понял что это мой город
Ответ Английский_пациент
Я когда оказался в Лондоне в первый раз, еще в турпоездке; то сразу понял что это мой город
В Лондоне?
Ответ Senchas
В Лондоне?
Да , там где отвратная еда , нет пляжей и Мэрри , ****** , Поппинс
Согл с Андреем, лндн - на любителя. Дорогая деревня с дряной едой.
Ответ gninnur esrever*
Согл с Андреем, лндн - на любителя. Дорогая деревня с дряной едой.
Так то там есть любая кухня мира
Как будто жил хотя бы в одном еврограде больше 3х дней. За исключением крупных турниров
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Аршавин: «Нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно когда Губерниев комментирует – можно даже, чтобы биатлона не было, просто чтобы он комментировал»
30 апреля, 16:21
Аршавин о ЧМ: «Россия не выиграет его в ближайшие лет 50. Слишком уж много команд сильнее, я иллюзий не питаю»
30 апреля, 14:58
Кондаков об Аршавине: «Могу написать ему в любой момент, он интересуется моими делами. У нас есть свои шутки и приколы. В академии «Зенита» говорят, что мы даже бегаем одинаково»
30 апреля, 13:29
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
10 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
10 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
16 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
20 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
38 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
29 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
29 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
31 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
1 минуту назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
4 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
32 минуты назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
55 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Рекомендуем