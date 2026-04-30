«Барселона» готова продать Бальде, Кунде или Касадо, чтобы получить деньги на трансферы. Алекс интересен «МЮ»

Бальде может покинуть «Барселону».

«Барселона» может расстаться с Алехандро Бальде или Жюлем Кунде .

По данным Diario Sport, каталонцам придется кого-то продать, чтобы усилить состав, и поэтому в клубе определили, кого можно отпустить без ущерба игре команды.

Один из вариантов – Бальде, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед ». Он стал получать меньше игрового времени, его контракт истекает в 2028-м, и «Барселона» изучает рынок в поисках другого левого защитника.

Алекс нравится «МЮ», но манкунианцы не станут начинать переговоры, пока не будут знать наверняка, что сделку в принципе можно заключить. Все зависит от желания самого игрока – а он пока не планирует покидать «блауграну». Каталонцы не станут вынуждать Бальде уйти, но были бы довольны, если бы его удалось продать за 50+ млн евро. Этот вопрос оставлен на усмотрение агента Жорже Мендеша.

Также «Барселона » готова рассмотреть предложения по Кунде, если суммы будут достаточно большими. Сам Жюль счастлив в нынешней команде и пользуется доверием со стороны главного тренера Ханси Флика .

Еще один кандидат на трансфер – Марк Касадо. «Барселона» намерена продать его, а не отдать в аренду, хотя полузащитник не хотел бы уходить.