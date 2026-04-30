  • «Барселона» готова продать Бальде, Кунде или Касадо, чтобы получить деньги на трансферы. Алекс интересен «МЮ»
Бальде может покинуть «Барселону».

«Барселона» может расстаться с Алехандро Бальде или Жюлем Кунде.

По данным Diario Sport, каталонцам придется кого-то продать, чтобы усилить состав, и поэтому в клубе определили, кого можно отпустить без ущерба игре команды.

Один из вариантов – Бальде, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед». Он стал получать меньше игрового времени, его контракт истекает в 2028-м, и «Барселона» изучает рынок в поисках другого левого защитника.

Алекс нравится «МЮ», но манкунианцы не станут начинать переговоры, пока не будут знать наверняка, что сделку в принципе можно заключить. Все зависит от желания самого игрока – а он пока не планирует покидать «блауграну». Каталонцы не станут вынуждать Бальде уйти, но были бы довольны, если бы его удалось продать за 50+ млн евро. Этот вопрос оставлен на усмотрение агента Жорже Мендеша.

Также «Барселона» готова рассмотреть предложения по Кунде, если суммы будут достаточно большими. Сам Жюль счастлив в нынешней команде и пользуется доверием со стороны главного тренера Ханси Флика.

Еще один кандидат на трансфер – Марк Касадо. «Барселона» намерена продать его, а не отдать в аренду, хотя полузащитник не хотел бы уходить.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Насчет Кунде я бы сомневался, но бегунка Бальде срочно надо продавать. Ни интеллекта, ни паса, ни дриблинга, ни адекватной игры в защите, ничего товарищ не умеет. Древний Канселу из лиги верблюдов набрал за месяц форму и посадил Алекса на банку
дриблинг и скорость у него отменная
В конце того года для барселонских Алекс был чуть ли не лучшим левым защем, лучше Мендеша
А сейчас бревном стал
Так и Де Йонга гнали с Рафиньей, а сейчас возносят))
Может надо понимать, что бывает игрок в форме, а иногда нет?
А потом надо будет искать крайних защитников на трансферном рынке?
Как же люди верят во всякие вбросы
А Араухо прямо очень нужен?
Или сами не верят, что найдутся такие дураки
А тож защита в полном порядке… почему бы не попродавать защитников ?! Зачем они вообще нужны ))
Кунде и Бальде заметно слабее провели сезон чем прошлый, но продавать их не стоит думаю, и так существует не до комплект крайних защитников в Барсе, Кунде, Бальде и арендованный Канселу, который не факт что будет в составе в новом сезоне, Мартин переквалифицировался в центрального защитника, где мне кажется он смотрится гораздо лучше, а за деньги из не нужных Барсе игроков можно продать разве что Араухо и Касадо
Выражу непопулярное мнение, но надо продавать Ольмо. Можно хорошо заработать и Барса с его уходом ничего не потеряет. Вингера он не умеет играть (не хватает скорости), ложная девятка тоже не его (в ЛЧ ударил прямо в Муссо, когда выходил один на один, хотя можно было перекидывать), на позиции в центре его без проблем заменят Педри, Де Йонг, Берналь, Фермин. Да, он забивает и много отдает, но в нынешней Барсе это касается всех. Ольмо вполне можно разменять на топового защитника, того же Ван Де Вена.
Я не то,чтобы высокого мнения об интеллектуальных способностях Лапорты и Деку, но даже для них это было бы уж слишком глупо, пока эти слухи можно делить примерно на 99999....
Хорошо продали за сто миллионов евро - что дальше . Этого на форварда хватит хорошего , а что делать с дырками в обороне ? Замена тоже хорошее денег стоит .
МЮ было бы неплохо обоих взять, на место Шоу Бальде, а Кунде справа вместо Далота, да ещё и опыт цз у него есть
Да нет никакого серьезного интереса, как всегда ко всем лепят МЮ, а потом эти игроки контракты продлевают ))
Может и так, но было бы неплохо их заиметь в команде
