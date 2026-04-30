Бояринцев о комментаторах: «Меня никто не раздражает. Нравятся Генич, Шнякин, Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев рассказал о своем отношении к работе российских футбольных комментаторов.
– Валерия Карпина настолько подбешивают комментаторы, что футбол теперь смотрит без звука. Вы хотя бы раз так делали?
– Нет. Меня никто не раздражает. Нравятся Костя Генич, Дима Шнякин, Миша Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера.
Генич – профи, всю футбольную кухню знает изнутри, мы еще по юношам на поле пересекались. Со Шнякиным – в любительской лиге, где я поигрывал после завершения карьеры. А Меламед пусть и не играл, но тоже вырос в отличного комментатора, – сказал Бояринцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Уже не втыкает такой гарниенко
Лет 15 назад еще да
Кстати со временем стало ясно, что и в эпизодах он слабо разбирается.
По сути влюбил себя давным давно своей простотой
А как профессионал совсем СТАГНИровал
В сотый раз повторяю: дайте людям ИНТЕРШУМ.
Вы портите продукт своими комментаторами. Зачем? Это как хороший стейк рибай залить майонезом, засунуть в духовку и запекать два часа.
Мне, в общем-то, плевать на то, что они вещают - не вслушиваюсь. Но у вас комментируют люди с дефектами дикции. Их присвисты на звуках "c" и "з" - как пенопласт по стеклу. Это физически доставляет дискомфорт. Смотрю футбол под музыку.
Интершум дайте, будьте людьми. А пока не дадите - ни копейки от меня не получите, отвечаю.