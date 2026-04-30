Бояринцев о комментаторах: «Меня никто не раздражает. Нравятся Генич, Шнякин, Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера»

Бояринцев о комментаторах: меня никто не раздражает.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев рассказал о своем отношении к работе российских футбольных комментаторов.

– Валерия Карпина настолько подбешивают комментаторы, что футбол теперь смотрит без звука. Вы хотя бы раз так делали?

– Нет. Меня никто не раздражает. Нравятся Костя Генич, Дима Шнякин, Миша Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера.

Генич – профи, всю футбольную кухню знает изнутри, мы еще по юношам на поле пересекались. Со Шнякиным – в любительской лиге, где я поигрывал после завершения карьеры. А Меламед пусть и не играл, но тоже вырос в отличного комментатора, – сказал Бояринцев.