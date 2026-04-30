Артета об игре Дьокереша против «Атлетико»: «Очень сильная первая половина, особенно когда «Арсенал» больше доминировал. Виктор сделал гол, хладнокровно реализовал пенальти»

Артета про игру Дьокереша против «Атлетико»: очень сильная первая половина.

Микель Артета оценил игру Виктора Дьокереша против «Атлетико » (1:1).

В полуфинальном матче Лиги чемпионов шведский форвард заработал и реализовал пенальти.

«Думаю, у него была очень сильная первая половина, особенно когда мы больше доминировали. Он сделал гол и пенальти, проявил абсолютное хладнокровие, исполняя удар в такой манере.

Во втором тайме ситуация немного изменилась, и за это следует отдать должное сопернику, но нам многое нужно делать намного, намного лучше», – сказал главный тренер «Арсенала ».