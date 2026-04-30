Артета об игре Дьокереша против «Атлетико»: «Очень сильная первая половина, особенно когда «Арсенал» больше доминировал. Виктор сделал гол, хладнокровно реализовал пенальти»
Артета про игру Дьокереша против «Атлетико»: очень сильная первая половина.
Микель Артета оценил игру Виктора Дьокереша против «Атлетико» (1:1).
В полуфинальном матче Лиги чемпионов шведский форвард заработал и реализовал пенальти.
«Думаю, у него была очень сильная первая половина, особенно когда мы больше доминировали. Он сделал гол и пенальти, проявил абсолютное хладнокровие, исполняя удар в такой манере.
Во втором тайме ситуация немного изменилась, и за это следует отдать должное сопернику, но нам многое нужно делать намного, намного лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45304 голоса
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скажите,это в каждом матче Арсенала,такая вот доминация ?
Скажите,это в каждом матче Арсенала,такая вот доминация ?
Так тебе не точный перевод дают, спортс ру прохавал ,что кликов будет много, если в статье " Артета и доминация " вот они везде и пихают это слово,в оригинале не сильно иначе,но всё же...это же спортс ру
Ну то есть, не зря ему мадуэка сосало разбил, получается.
Так то нормально Артета поменял всю тройку нападения во второй половине.
Так то нормально Артета поменял всю тройку нападения во второй половине.
Так поменял,что ничего не изменилось 🤣
Так поменял,что ничего не изменилось 🤣
Ну почему ничего не изменилось. Примерно после замен у Атлетико пропала позиционная атака. Связывать ли это с усталостью мадридцев или со свежестью первой линии прессинга Арсенала - каждый решит сам.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем