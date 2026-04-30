  • «В глазах многих Артета окажется либо гением, либо шарлатаном. Остался месяц». Каррагер о тренере «Арсенала»
Джейми Каррагер: в глазах многих Артета либо окажется гением, либо шарлатаном.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, как футбольные болельщики будут воспринимать главного тренера «Арсенала» Микеля Артету после этого сезона.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «канониры» сыграли вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

«До того, как станет ясно, кем является Микель Артета, остался месяц. В глазах многих он либо окажется гением, либо шарлатаном.

И, собственно, такова уж природа вещей. Я не согласен ни с одним из этих утверждений относительно того, как его будут воспринимать, но это факт.

Сейчас для Микеля Артеты настал решающий момент, и в течение следующего месяца он почти определит, каким тренером его будут считать, потому что, как сказал Тьерри [Анри], он еще не дошел до конца, но он проделал блестящую работу», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Шарлатан есть только один и он лысый
И он уже ушел из нашего МЮ😁
Если Профукает АПЛ но выиграет ЛЧ то можно назвать Полушарлатан
я понимаю, что толпа со мной не согласится, но мне по фиг на мнение толпы. но очень бы хотелось, чтобы в этом году Артета что-то выиграл.
Например серебро.
Ну почему же не согласится. Очень многие, как и ты, желают Артете выиграть залупл
Для гения - разового титула очень мало. Для шарлатана -при втором месте будет глупо и несправедливо. Ветераны футбольные, походу во всем мире очень любят громкие фразы.
Карягер запомнился на поле только своим абсолютно несовместимым с футболом горбом и удивительным отсутствием морозильной камеры при его габаритах. Если бы не его регулярные вбросы, он бы висел в памяти зрителей где-то между Н’Готти и Гари Брином по уровню вспоминаемости среди фанатов АПЛ
если будет титул сейчас, за ним последуют и другие. либо с Арсеналом (титул позволит надеяться на усиление уровня Мбаппе или Кейна), либо в Барселоне или Реале позже.
как может быть шарлатаном лидер чемпионата и полуфиналист ЛЧ? оценки уровня 5 класса на переменке с пацанами
Три титула у человека за эти непростые годы !
И это не считая тех , что добудет в этом сезоне
Человек взял разобранную команду, которая даже в Лигу Европы не попадала. Теперь они второй год подряд в полуфинале ЛЧ и сражаются за титул АПЛ. Даже если они ничего не выиграют, никак нельзя назвать Микеля шарлатаном. Он в любом случае отличный тренер, нравится там кому-то стиль игры Арсенала или нет
Причём состав оставляет желать лучшего.Если не считать защиту,вратаря и Райса остальные сильно уступают конкурентам из Сити,Атлетико,Баварии,Псж. Нынешняя атака Арсенала играет на паршивом уровне почти все превратились в середняков.Он не виноват что Сака и Мартинелли разучились обыгрывать,Эдегор бить,а Дьюкереш не может никому корпус поставить. Но он и с ними даёт бой этим командам,а не разваливается как например Челси нынешний.Если вы скажете что Арсенал много потратил то посмотрите на ПСЖ прошлого с Месси,Неймаром,Мбаппе или Челси нынешний или Реал нынешний.Деньги не всегда гарантируют результат,играют люди. Артета шарлатан только для всякой школоты и хейтеров.
Артера потратил лярд на состав и игроки хуже чем где-либо? И посмешило, что игроки сдали но не из-за тренера, когда игроки в хорошей форме это тренера заслуга, тоже самое касается и в обратную сторону
В наших глазах он в любом случае останется доминатором
Да никто не назовёт его шарлатаном. 2 выхода подряд в полуфинал лч, до талого бороться за АПЛ - в любом случае крутой результат, но вот от его говнофутбола, конечно, тошнит.
Как он может показывать атакующий футбол на уровне лучших команд мира если Эдегор,Сака,Мартинелли,Мадуеко,Тросар,Жезус,Дьокреш все середняками стали? Когда они на уровне были то Арсенал хорошо разрывал в нападении.Арсенал и сейчас не сидит в автобусе нету такого,просто эти типы никого не могут обыграть один в один,ни могут точно пробить.Арсеналу нужна чистка в летнее трансферное окно и покупка топовых атакеров и вновь будет игра зрелищная.
Гениальный шарлатан=)
Уже занято...)
Этот персонаж Сити тренирует
Дайте Гвардиоле состав Арсенала, пусть он их через весь сезон проведёт во всех турнирах. С покупкой Гьёкереса вначале сезона и .... всё. Посмотрим, кто шарлатан))
У Сити состав не сильно хуже, если сказать даже лучше, к примеру в нападении
Власть горячих голов сильно преувеличена. Второе место в АПЛ и полуфинал ЛЧ при худшем исходе, это хороший результат для любой из топ-10 команд Европы. Это деньги и пресса, это интерес игроков. Остальное можно пережить
