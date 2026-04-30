«В глазах многих Артета окажется либо гением, либо шарлатаном. Остался месяц». Каррагер о тренере «Арсенала»

Джейми Каррагер: в глазах многих Артета либо окажется гением, либо шарлатаном.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, как футбольные болельщики будут воспринимать главного тренера «Арсенала » Микеля Артету после этого сезона.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «канониры» сыграли вничью с «Атлетико » со счетом 1:1.

«До того, как станет ясно, кем является Микель Артета, остался месяц. В глазах многих он либо окажется гением, либо шарлатаном.

И, собственно, такова уж природа вещей. Я не согласен ни с одним из этих утверждений относительно того, как его будут воспринимать, но это факт.

Сейчас для Микеля Артеты настал решающий момент, и в течение следующего месяца он почти определит, каким тренером его будут считать, потому что, как сказал Тьерри [Анри], он еще не дошел до конца, но он проделал блестящую работу», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.