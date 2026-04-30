Агент Сафонов: «Кисляк, Дивеев, Батраков, Агкацев, Бориско, Умяров, Литвинов, Черников, Глебов могут оказаться в Европе»
Агент Алексей Сафонов поделился мнением о российских футболистах, которые летом могут уехать в топ-лиги.
– Окно в Европу: сейчас, в 2026-м, мы видим, что спрос на россиян точечный. Как вы думаете, кто, кроме Тюкавина, реально готов уехать в топ-5 лиг и не сесть на скамейку?
– В это окно пройдет чемпионат мира, и все внимание будет приковано к игрокам, принимающим в нем участие. Из России сложнее будет перейти.
Думаю, Кисляк, Дивеев, Батраков, Агкацев, Бориско, Умяров, Литвинов, Черников, Глебов из ЦСКА. Они могут оказаться в Европе, – сказал представитель Константина Тюкавина.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BetON
31 комментарий
А ведь могут и не оказаться
Парам-парам-пам! ))
Могут, но зачем?)
Ага, щас в преддверии лимита им столько бабла насыпят, что никто и никуда не поедет)
Ну Черников туповатый грубиян, туповатый в плане грубости
… и кому он там нужен?
Лион делал официальное предложение.
Они и так географически в Европе, дальше Урала не ездят, так что считай цель достигнута)
В Сербии?
Могут оказаться, а могут не оказаться. Кто его знает... Прогноз, конечно, ещё тот
А еще Саша Максименко
Вот что лимит животворящий делает. Еще только анонсирован, но уже дает плоды
Через пару сезонов они будут королями здесь сидеть на тройной зарплате. А в Европе можно и под старость поиграть, в условном Кипре с Кокориным
