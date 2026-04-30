Агент Сафонов: «Кисляк, Дивеев, Батраков, Агкацев, Бориско, Умяров, Литвинов, Черников, Глебов могут оказаться в Европе»

Агент Сафонов: Кисляк, Дивеев, Батраков, Акгацев могут оказаться в Европе.

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о российских футболистах, которые летом могут уехать в топ-лиги.

– Окно в Европу: сейчас, в 2026-м, мы видим, что спрос на россиян точечный. Как вы думаете, кто, кроме Тюкавина, реально готов уехать в топ-5 лиг и не сесть на скамейку?

– В это окно пройдет чемпионат мира, и все внимание будет приковано к игрокам, принимающим в нем участие. Из России сложнее будет перейти.

Думаю, Кисляк , Дивеев , Батраков , Агкацев , Бориско , Умяров, Литвинов, Черников, Глебов из ЦСКА. Они могут оказаться в Европе, – сказал представитель Константина Тюкавина.