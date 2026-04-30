  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»
123

Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»

Журналист Альварес: игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью.

Журналист Cadena SER Гонсало Альварес рассказал, какого тренера хотели бы видеть во главе команды игроки «Реала». 

«Клопп гораздо популярнее Моуринью. Моуринью – это бомба замедленного действия, и такой парень может спровоцировать немедленный конфликт из-за определенных черт своего поведения и своего самомнения, они это знают.

Флорентино [Перес] знает, что Клоппа были бы рады видеть, но он также знает, что если Моуринью придет всего через три недели, шум, вызванный его назначением, заставит всех забыть обо всем, что произошло [в этом сезоне]», – сказал Альварес. 

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 74 очка после 33 туров, и отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Командой руководит Альваро Арбелоа. 

Клопп и Моуринью – главные кандидаты «Реала» на пост тренера. Назначение Дешама тоже рассматривают (Хосеп Педрероль)

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45750 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЮрген Клопп
logoЖозе Моуринью
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Конфликт будет и при Клоппе, у игроков Реала головы давно посносило, звёздной болезнью болеют многие
Ответ sergey2022
Конфликт будет и при Клоппе, у игроков Реала головы давно посносило, звёздной болезнью болеют многие
Комментарий удален модератором
Ответ sergey2022
Конфликт будет и при Клоппе, у игроков Реала головы давно посносило, звёздной болезнью болеют многие
Ага, на первой тренировке Клопп заставит прессинговать антирасиста и диктатора, и снова начнётся «тиран, он нас не уважает, тащите какую-нибудь марионетку из молодёжки»
Зачем им тренер, если все решают игроки 🤷
Клопп туда не пойдёт) он говорил, ему нафиг не нужны проекты, где тренера через полгода меняют)
Ответ Дмитрий Ермолаев
Клопп туда не пойдёт) он говорил, ему нафиг не нужны проекты, где тренера через полгода меняют)
красавец, гордость за таких людей которые пишут такие шутки! лайк
вот они охереют когда Клопп будет требовать дисциплины и бегать ещё больше, чем Алонсо
Ответ Гусеконь
вот они охереют когда Клопп будет требовать дисциплины и бегать ещё больше, чем Алонсо
они футболом не интересуются, как персонаж Уткина
Ответ Гусеконь
вот они охереют когда Клопп будет требовать дисциплины и бегать ещё больше, чем Алонсо
Да нет, нормально примут. Алонсо не приняли потому что он новичок, больших титулов нет, а сам Реал и его игроки выиграли год назад всё что можно. Сейчас игроки Реала неудачники, два года мимо кассы, а Клопп супертренер с супердостижениями. Если Юрген пойдёт, то только под гарантии диктаторских полномочий и у игроков не будет выбора, будут ходить по струнке.
Как болельщик Ливерпуля могу с уверенностью сказать, что Юрген к любому сможет найти подход. Это и есть его супер сила. Палач и диктатор влюбятся в него и будут готовы на все ради дяди Юры.
Но надеюсь Клопп не согласится, не подходит ему этот клуб.
Я бы его в Атлетико посмотрел. Они больше Барселоны и Реала тратят, но звёзды к ним не переходят. И в этом тоже талант Клоппа, делать из добротных игроков звёзд, как он это сделал в Ливерпуле
Ответ mastadon
Как болельщик Ливерпуля могу с уверенностью сказать, что Юрген к любому сможет найти подход. Это и есть его супер сила. Палач и диктатор влюбятся в него и будут готовы на все ради дяди Юры. Но надеюсь Клопп не согласится, не подходит ему этот клуб. Я бы его в Атлетико посмотрел. Они больше Барселоны и Реала тратят, но звёзды к ним не переходят. И в этом тоже талант Клоппа, делать из добротных игроков звёзд, как он это сделал в Ливерпуле
Ну это явно романтизация Клоппа.
Он никогда не работал в такой обстановке, никогда не работал под таким давлением и никогда не работал с такими игроками.

Все Салахи, Ван Дейки и Мане становились звездами уже при нем, тогда как игроков вроде Беллингема и Мбаппе облизывали с детства агенты, спонсоры и тд, там совсем другой уровень эго и нарциссизма.

Я не вижу ни единого шанса, что Мбаппе вдруг станет пахать как Фирмино ради Клоппа. Энрике его умолял прессинговать, но он на него положил в ПСЖ.
Ответ mastadon
Как болельщик Ливерпуля могу с уверенностью сказать, что Юрген к любому сможет найти подход. Это и есть его супер сила. Палач и диктатор влюбятся в него и будут готовы на все ради дяди Юры. Но надеюсь Клопп не согласится, не подходит ему этот клуб. Я бы его в Атлетико посмотрел. Они больше Барселоны и Реала тратят, но звёзды к ним не переходят. И в этом тоже талант Клоппа, делать из добротных игроков звёзд, как он это сделал в Ливерпуле
Атлетико тратит больше Реала? Это ты серьезно? Барселона то понятно в безденежье, но они сами себя загнали а такое положение.
Перес, во что ты превратил клуб недавно бравший 3 ЛЧ подряд
Ответ NasruaiEbana BCHK
Перес, во что ты превратил клуб недавно бравший 3 ЛЧ подряд
В Дом 2
Ответ kokorin91
В Дом 2
Это всё Винисиус Должанский устроил.
А игроки в курсе что при Клоппе надо будет отрабатывать даже поболее чем при Алонсо?
Но хочет ли Клопп видеть этих игроков?
Ответ Montisuma
Но хочет ли Клопп видеть этих игроков?
нет нет конечно брат!! ему это шапито не нужно брат
"Реал и Клопп" это что то из серии "Степанова и скромность", "Орлов и беспристрастность", "Мостовой и мытая голова"
Ага, зачем нужны конфликты такому сплоченному и дружному коллективу?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Акрон» – «Краснодар». 0:1 – Кордоба забил, первый гол Джона отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
6 минут назадФото
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
20 минут назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
36 минут назад
Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
37 минут назад
«Сассуоло» обыграл «Милан» – 2:0. Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й
38 минут назад
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
38 минут назадФото
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
39 минут назадLive
84-летнего Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» до матча с «Ливерпулем», экс-тренер «МЮ» почувствовал себя плохо. Это мера предосторожности (Daily Mail)
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
6 минут назадLive
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
18 минут назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
25 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
27 минут назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
27 минут назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
28 минут назад
Лига PARI. «Факел» сыграет с «Енисеем», «Торпедо» в гостях у «Чайки»
37 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
43 минуты назад
Рекомендуем