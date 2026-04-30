Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»
Журналист Cadena SER Гонсало Альварес рассказал, какого тренера хотели бы видеть во главе команды игроки «Реала».
«Клопп гораздо популярнее Моуринью. Моуринью – это бомба замедленного действия, и такой парень может спровоцировать немедленный конфликт из-за определенных черт своего поведения и своего самомнения, они это знают.
Флорентино [Перес] знает, что Клоппа были бы рады видеть, но он также знает, что если Моуринью придет всего через три недели, шум, вызванный его назначением, заставит всех забыть обо всем, что произошло [в этом сезоне]», – сказал Альварес.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 74 очка после 33 туров, и отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Командой руководит Альваро Арбелоа.
Клопп и Моуринью – главные кандидаты «Реала» на пост тренера. Назначение Дешама тоже рассматривают (Хосеп Педрероль)
Но надеюсь Клопп не согласится, не подходит ему этот клуб.
Я бы его в Атлетико посмотрел. Они больше Барселоны и Реала тратят, но звёзды к ним не переходят. И в этом тоже талант Клоппа, делать из добротных игроков звёзд, как он это сделал в Ливерпуле
Он никогда не работал в такой обстановке, никогда не работал под таким давлением и никогда не работал с такими игроками.
Все Салахи, Ван Дейки и Мане становились звездами уже при нем, тогда как игроков вроде Беллингема и Мбаппе облизывали с детства агенты, спонсоры и тд, там совсем другой уровень эго и нарциссизма.
Я не вижу ни единого шанса, что Мбаппе вдруг станет пахать как Фирмино ради Клоппа. Энрике его умолял прессинговать, но он на него положил в ПСЖ.