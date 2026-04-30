Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»

Журналист Альварес: игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью.

Журналист Cadena SER Гонсало Альварес рассказал, какого тренера хотели бы видеть во главе команды игроки «Реала».

«Клопп гораздо популярнее Моуринью. Моуринью – это бомба замедленного действия, и такой парень может спровоцировать немедленный конфликт из-за определенных черт своего поведения и своего самомнения, они это знают.

Флорентино [Перес] знает, что Клоппа были бы рады видеть, но он также знает, что если Моуринью придет всего через три недели, шум, вызванный его назначением, заставит всех забыть обо всем, что произошло [в этом сезоне]», – сказал Альварес.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги , набрав 74 очка после 33 туров, и отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Командой руководит Альваро Арбелоа.

