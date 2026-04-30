  • Индзаги о 2025-м: «Интер» мечтал о требле, но в чемпионате мы заплатили цену за то, что провели на 23 матча больше, чем «Наполи», а в финале ЛЧ нас тяготило упущенное скудетто»
Симоне Индзаги вспомнил о борьбе «Интера» за несколько трофеев в прошлом сезоне.

«У нас была мечта – требл. В конце сезона мы заплатили цену за то, что провели на 23 матча больше, чем «Наполи». Но я бы снова сделал все так же, потому что «Интер» обязан бороться за все трофеи. А такие матчи, как против «Баварии» и «Барселоны», останутся в моей памяти дольше, чем трофеи. Это были победы, которые, наверное, невозможно, воспроизвести.

На финал [с «ПСЖ»] мы приехали почти без сил – как физических, так и психологических. Это не оправдание, а факт. Разочарование от упущенного скудетто тяготило нас и подрывало веру в себя. «ПСЖ» – отличная команда, как мы видели во время недавней игры с «Баварией».

Парижане доминировали в финале, быстро забили два гола и пользовались тем, что у них больше сил, а мы пытались отреагировать и развалились.

От такого поражения до сих пор больно, но нельзя забывать о том, что мы сделали до него», – сказал экс-тренер «нерадзурри».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Да, это были яркие победы Интера над 2 из 3 сильнейших команд Европы. Но команда потратила на это много сил - физических и эмоциональных, а Интера не было необходимого запаса прочности. Бавария и ПСЖ могут играть на классе, Интер же играл на морально-волевых. Непросто весь сезон идти в таком темпе, на разрыве аорты, что называется.
Я думаю, Индзаги потому и ушёл, что оказался весь выхолощен.
Ответ Подходцев
Индзаги ушёл, тк арабы предложили ему на серебрянном блюде контракт на 3 года (с возможностью продления ещё на 1 год) - по 25 млн евро в сезон!
Симпатичная команда была у Индзаги.
Ответ bezymniygarry
сейчас ещё лучше
Ответ Олег Жуков
Буде Глимт подтверждает
Только себя и можно было винить в том,как отдавались делу "ради этой мечты" - которая и осталось там...
