Индзаги о 2025-м: «Интер» мечтал о требле, но в чемпионате мы заплатили цену за то, что провели на 23 матча больше, чем «Наполи», а в финале ЛЧ нас тяготило упущенное скудетто»

Индзаги о 2025-м: «Интер» мечтал о требле.

Симоне Индзаги вспомнил о борьбе «Интера » за несколько трофеев в прошлом сезоне.

«У нас была мечта – требл. В конце сезона мы заплатили цену за то, что провели на 23 матча больше, чем «Наполи ». Но я бы снова сделал все так же, потому что «Интер» обязан бороться за все трофеи. А такие матчи, как против «Баварии» и «Барселоны», останутся в моей памяти дольше, чем трофеи. Это были победы, которые, наверное, невозможно, воспроизвести.

На финал [с «ПСЖ »] мы приехали почти без сил – как физических, так и психологических. Это не оправдание, а факт. Разочарование от упущенного скудетто тяготило нас и подрывало веру в себя. «ПСЖ» – отличная команда, как мы видели во время недавней игры с «Баварией».

Парижане доминировали в финале, быстро забили два гола и пользовались тем, что у них больше сил, а мы пытались отреагировать и развалились.

От такого поражения до сих пор больно, но нельзя забывать о том, что мы сделали до него», – сказал экс-тренер «нерадзурри».