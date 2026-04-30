Дора выступит перед матчем «Зенита» и «Сочи» в 29-м туре РПЛ

Дора выступит перед матчем «Зенита» и «Сочи».

Певица Дора откроет заключительный домашний матч «Зенита» в этом сезоне.

Поп-исполнительница выступит на «Газпром Арене» перед началом игры «Зенита » и «Сочи» в 29-м туре Мир РПЛ . Она исполнит песни «Втюрилась», «Младшая сестра», «Розовые волосы» и другие.

Матч «Зенит» – «Сочи » состоится 10 мая и начнется в 15:00 по московскому времени.