  Компани – фанатам «Баварии»: «Если почувствуете себя плохо в день игры с «ПСЖ», передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены»
Компани – фанатам «Баварии»: «Если почувствуете себя плохо в день игры с «ПСЖ», передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены»

Компани об ответном матче с «ПСЖ»: нам нужна поддержка 75 000 человек.

Венсан Компани обратился к болельщикам перед матчем «Баварии» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Первая игра прошла во вторник и завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответная состоится 6 мая.

«Моя единственная просьба: если кто-то купил билет и почувствует себя не очень хорошо в день игры, оставайтесь дома, передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены».

Мы должны выиграть, и нам нужна поддержка 75 000 человек», – сказал главный тренер «Баварии».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Всё верно! Нужно просто задавить ПСЖ, как на поле, так и за его пределами!!!
Бавария выйдет в финал!
Пафосно-красивый призыв.
Хорошо Босс сказал. Мы у телевизоров тоже от души притопим!
Mia san Mia!👊🏻
За Баварию💪
Страшно за Нойера лучше Урбина в ответной игре все таки возраст сказывается, все удары в створ забили они, и с Реалом два гола привёз
И еще нужна команда здоровых (это обязательно!) мордоворотов пообщаться с фанатами ПСЖ на улицах Мюнхена. Хорошо бы после пива, пивной, так сказать, путч 2.0.
