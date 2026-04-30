Компани – фанатам «Баварии»: «Если почувствуете себя плохо в день игры с «ПСЖ», передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены»
Компани об ответном матче с «ПСЖ»: нам нужна поддержка 75 000 человек.
Венсан Компани обратился к болельщикам перед матчем «Баварии» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Первая игра прошла во вторник и завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответная состоится 6 мая.
«Моя единственная просьба: если кто-то купил билет и почувствует себя не очень хорошо в день игры, оставайтесь дома, передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены».
Мы должны выиграть, и нам нужна поддержка 75 000 человек», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
