Компани – фанатам «Баварии»: «Если почувствуете себя плохо в день игры с «ПСЖ», передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены»

Компани об ответном матче с «ПСЖ»: нам нужна поддержка 75 000 человек.

Венсан Компани обратился к болельщикам перед матчем «Баварии» с «ПСЖ » в Лиге чемпионов .

Первая игра прошла во вторник и завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответная состоится 6 мая.

«Моя единственная просьба: если кто-то купил билет и почувствует себя не очень хорошо в день игры, оставайтесь дома, передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены ».

Мы должны выиграть, и нам нужна поддержка 75 000 человек», – сказал главный тренер «Баварии».