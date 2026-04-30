Защитник «Балтики» Чивич: «Россия могла бы еще раз добраться до 1/4 финала ЧМ. Команда у вас очень хорошая»

Чивич: Россия могла бы еще раз добраться до 1/4 финала ЧМ.

Боснийский защитник «Балтики» Элдар Чивич порассуждал о том, чего могла бы добиться сборная России на ЧМ-2026 .

– У боснийцев группа с Канадой, Катаром и Швейцарией – что говорят о шансах на выход в плей-офф?

– Босния сейчас, считаю, очень хорошая команда с классным тренером. Думаю, они смогут выйти из группы, так что буду болеть за них и желаю им всего наилучшего.

– Как думаешь, Россия могла бы выйти на этот чемпионат мира, если бы не отстранение?

– Не знаю, сколько лет они уже не играли в официальных матчах, но команда у вас очень хорошая. У России всегда была сильная сборная. Взять хотя бы ЧМ-2018, когда сборная дошла до четвертьфинала. Они могли бы зайти очень далеко. Думаю, могли бы еще раз добраться до 1/4 финала, – сказал Чивич.