Очоа войдет в состав Мексики на свой 6-й ЧМ – рекордный. После турнира 40-летний вратарь завершит карьеру
40-летний Очоа попадет на ЧМ-2026.
Гильермо Очоа завершит карьеру этим летом.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 40-летний голкипер отправится на ЧМ-2026 в составе сборной Мексики. Это будет его шестой чемпионат – рекордный.
По окончании турнира вратарь уйдет и из национальной команды, и из клубного футбола.
В этом сезоне Очоа играет на Кипре за АЕЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Это было великолепно.
Но у него есть отмазка - Мексика на этих чемпионатах мира ни разу не выходила в плей-офф
Мексика это Очоа.
Вроде так было всегда.
Я запомнил про Месси, Подольски и Очоа.
Называлась статья «Ледяной мальчик из Мексики». В общем, до сих пор помню
На дистанции стабильным голкипером не был и вид такой имел простоватый, но за сборную превращался в какого-то паука на пружинах.