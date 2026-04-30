Очоа войдет в состав Мексики на свой 6-й ЧМ – рекордный. После турнира 40-летний вратарь завершит карьеру

40-летний Очоа попадет на ЧМ-2026.

Гильермо Очоа завершит карьеру этим летом.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 40-летний голкипер отправится на ЧМ-2026 в составе сборной Мексики . Это будет его шестой чемпионат – рекордный.

По окончании турнира вратарь уйдет и из национальной команды, и из клубного футбола.

В этом сезоне Очоа играет на Кипре за АЕЛ . Его статистику можно изучить здесь .