  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Очоа войдет в состав Мексики на свой 6-й ЧМ – рекордный. После турнира 40-летний вратарь завершит карьеру
62

Очоа войдет в состав Мексики на свой 6-й ЧМ – рекордный. После турнира 40-летний вратарь завершит карьеру

40-летний Очоа попадет на ЧМ-2026.

Гильермо Очоа завершит карьеру этим летом.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 40-летний голкипер отправится на ЧМ-2026 в составе сборной Мексики. Это будет его шестой чемпионат – рекордный.

По окончании турнира вратарь уйдет и из национальной команды, и из клубного футбола.

В этом сезоне Очоа играет на Кипре за АЕЛ. Его статистику можно изучить здесь.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46261 голос
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Фабрицио Романо
logoГильермо Очоа
logoвысшая лига Кипр
logoЧМ-2026
logoСборная Мексики по футболу
logoАЕЛ
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тот самый вратарь, который включал режим Бога исключительно на ЧМ
Ответ misha___97
Тот самый вратарь, который включал режим Бога исключительно на ЧМ
В 2014 смотрел их матч с бразильцами в Хьюстоне в битком забитом баре мексиканцами.
Это было великолепно.
Ответ misha___97
Тот самый вратарь, который включал режим Бога исключительно на ЧМ
Прям как нуну Гомеш только на Евро
Человек который работает 1 раз в 4 года, прямо как глава изберкома😄
Ответ Александр Александров
Человек который работает 1 раз в 4 года, прямо как глава изберкома😄
Чёт прям ващще круто! Снимаю шляпу, маэстро.
Только 2 игрока участвовали в 5 ЧМ, ни разу не оформив голевых действий в плей офф: Очоа и Роналду (Видимо, Очоа решил исправить ситуацию на своем 6 ЧМ):)
Ответ Отец Абду
Только 2 игрока участвовали в 5 ЧМ, ни разу не оформив голевых действий в плей офф: Очоа и Роналду (Видимо, Очоа решил исправить ситуацию на своем 6 ЧМ):)
Комментарий удален модератором
Ответ Отец Абду
Только 2 игрока участвовали в 5 ЧМ, ни разу не оформив голевых действий в плей офф: Очоа и Роналду (Видимо, Очоа решил исправить ситуацию на своем 6 ЧМ):)
Формально ещё Антонио Карбахаль, тоже вратарь сборной Мексики, 5 ЧМ с 1950 по 1966
Но у него есть отмазка - Мексика на этих чемпионатах мира ни разу не выходила в плей-офф
Можно бесконечно смотреть как горит огонь, как течёт вода, и как Очоа играет на Чемпионате мира
Матч с Бразилией в 2014🔥
Очоа это Мексика.
Мексика это Очоа.
Вроде так было всегда.
Ответ Ю. Евгеньевич
Очоа это Мексика. Мексика это Очоа. Вроде так было всегда.
Это Любовь навсегда! Очоа - это и есть футбол!
Ответ Maddiez Channel
аяччо и очоа
А я че? А чё я?
В 2006 году перед ЧМ советский спорт футбол делал статьи про молодых ребят, которые могут раскрыться на ЧМ.
Я запомнил про Месси, Подольски и Очоа.

Называлась статья «Ледяной мальчик из Мексики». В общем, до сих пор помню
Легенда
На дистанции стабильным голкипером не был и вид такой имел простоватый, но за сборную превращался в какого-то паука на пружинах.
Всегда радует, когда на ЧМ или Евро в составах не самых топовых сборных, где особо никого не знаешь, вижу знакомое имя и понимаю что этот парень был и 10 и 15 лет назад, в таких случаях персонально болею за него и его команду. Так было с Очоа тем же и с Роке Санта-Крусом в Парагвае
Ответ Great Again
Всегда радует, когда на ЧМ или Евро в составах не самых топовых сборных, где особо никого не знаешь, вижу знакомое имя и понимаю что этот парень был и 10 и 15 лет назад, в таких случаях персонально болею за него и его команду. Так было с Очоа тем же и с Роке Санта-Крусом в Парагвае
Вот только этот парень был на чм-2006)
Ответ Great Again
Всегда радует, когда на ЧМ или Евро в составах не самых топовых сборных, где особо никого не знаешь, вижу знакомое имя и понимаю что этот парень был и 10 и 15 лет назад, в таких случаях персонально болею за него и его команду. Так было с Очоа тем же и с Роке Санта-Крусом в Парагвае
А Куатемако Бланко помнишь? А Ивицу Вастича? А Роже Милла? Это навскидку. Эх... Да!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
29 марта, 12:05
Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»
17 марта, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
8 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
8 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
14 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
18 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
20 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
36 минут назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
27 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
28 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
29 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
32 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
2 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
30 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
36 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
53 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем