Фабрегас о 5:4 в игре «ПСЖ» и «Баварии»: «Я посмотрел лучший матч в жизни, думаю. Это показало, куда движется современный футбол. Я многому научился»
Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас поделился впечатлениями от матча «ПСЖ» и «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов (5:4).
«Если ты тренируешь одну из этих двух команд, тебе может быть немного неприятно, но если ты приходишь в качестве зрителя и смотришь отличный матч... Я не представлял, что посмотрю такую игру. Думаю, я посмотрел лучший матч в своей жизни. Как футбольный болельщик.
Мне понравилось, это показало, куда движется современный футбол. В итоге я увидел не столько коллективную тактику, сколько индивидуальную игру. Прессинг, игру один в один… Я многому научился благодаря этому матчу. Это было удовольствие для всех», – сказал Фабрегас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Il Mio Napoli
В прошлом, это тоже был полуфинал Лиги чемпионов Интер с Барсой.