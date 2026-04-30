  Фабрегас о 5:4 в игре «ПСЖ» и «Баварии»: «Я посмотрел лучший матч в жизни, думаю. Это показало, куда движется современный футбол. Я многому научился»
Фабрегас о 5:4 в игре «ПСЖ» и «Баварии»: «Я посмотрел лучший матч в жизни, думаю. Это показало, куда движется современный футбол. Я многому научился»

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас поделился впечатлениями от матча «ПСЖ» и «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов (5:4).

«Если ты тренируешь одну из этих двух команд, тебе может быть немного неприятно, но если ты приходишь в качестве зрителя и смотришь отличный матч... Я не представлял, что посмотрю такую игру. Думаю, я посмотрел лучший матч в своей жизни. Как футбольный болельщик.

Мне понравилось, это показало, куда движется современный футбол. В итоге я увидел не столько коллективную тактику, сколько индивидуальную игру. Прессинг, игру один в один… Я многому научился благодаря этому матчу. Это было удовольствие для всех», – сказал Фабрегас.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Il Mio Napoli
Ну вот - чел нормально заценил. В отличие от старперов.
Согласен, один из лучших матчей за последние годы.
Это скорее было исключение из правил в современном футболе
Ответ Travis Henderson
Даже середняки сейчас в атакующий футбол играют
Сеск современный- тренер будущего ✨старается учится
Ответ sd4fmwrvz8
старается, учится
Или
старается учиться
Ответ sd4fmwrvz8
либо запятая должна быть, либо старается учитЬся)
перестрелка мю с реалом под уткина с розановым и псж с баварией под стогниенко, это наверное лучшее что я видел на уровне клубного футбола, начиная с 1986 года, когда я начал смотреть футбол. последние пять минут мю с баварией под маслаченко, плавно перемещаются на третье место. самое смешное, что по новым правилам, псж выиграл всего лишь со счетом 1-0, а мю надо было реалу еще 3 забивать.
Не не, болельщики Арсенала уже экспертно оценили, что это дыр-дыр ))
Это было мощно, убойно💣 Не ожидал такого, понимал что голы будут, но что-бы столько. 👏 Восторг не иначе! Также радует, что на этом праздники жизни был и наш парень 🇷🇺!!!
"Лучший" - пожалуй, соглашусь. В ЛЧ лучше этой игры точно не припомню.
Для нейтрального зрителя, на самом деле это была лучшая игра в сезоне.
В прошлом, это тоже был полуфинал Лиги чемпионов Интер с Барсой.
Жаль, что еще не позалетали. Матвею не позавидуешь и без того, но я бы глянул на 7-6, это точно был бы легендарный матч
