Андрей Аршавин: «Нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно когда Губерниев комментирует – можно даже, чтобы биатлона не было, просто чтобы он комментировал»

Андрей Аршавин: люблю смотреть биатлон с Губерниевым – можно даже без биатлона.

Андрею Аршавину нравится, как комментирует Дмитрий Губерниев.

– Любимый вид спорта, кроме футбола?

– Мне нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно когда Губерниев комментирует – можно даже, чтобы биатлона не было. Просто чтобы он комментировал.

Это весело, я ему сам говорил, – сказал экс-полузащитник «Зенита » на просветительском марафоне «Знание.Первые».