  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нойер и «Бавария» обсуждают продление контракта до 2027-го. 40-летний голкипер хочет остаться еще на сезон
35

Нойер и «Бавария» обсуждают продление контракта до 2027-го. 40-летний голкипер хочет остаться еще на сезон

Нойер обсуждает продление контракта с «Баварией».

Мануэль Нойер может провести еще год в «Баварии».

40-летний вратарь решил, что хочет провести в мюнхенском клубе еще один сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Ему предлагают соглашение сроком до 2027 года.

Сегодня агент игрока Томас Крот встретился с представителями клуба. Стороны провели первые переговоры относительно зарплаты Нойера и других деталей нового контракта, но пока не достигли договоренности.

Ожидается, что в следующем сезоне больше игрового времени будет получать резервный голкипер Йонас Урбиг.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 38 голов.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46260 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoМануэль Нойер
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЙонас Урбиг
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сорокалетний дуршлаг хочет заруинить еще один сезон в еврокубках. Продлевайте сразу на пять лет, чего мелочиться.
У сожалению он уже вообще мышей не ловит
Ответ micka
У сожалению он уже вообще мышей не ловит
как раз мышара он знатный ахахах
Очень плох уже, пора заканчивать
Решил попробовать продлиться пока не прошел 2й полуфинал, а то вдруг... дальше сами додумайте😂
Он уже прям ни о чем, пусть совесть имеет и заканчивает. Ну старый уже, дырявый, ну уйди ты нормально, че клоуном себя выставлять
сильно сдал старый
Какие же тут все смешные.
После первого матча с Реалом носили на руках и называли лучшим в истории.
Сейчас пишут, что он не тянет и позорится.
Те, кто следит внимательно давно уже в курсе, что регулярно чудить Нойер стал уже после ЧМ18, на котором он и опозорился. Были проблески как в сезоне 2019/20, но не более. Уже все забыли, как он заруинил сезон, когда Бавария проиграла тому же Реалу в 2024 году с его ляпом.
Ответ Иван Чеховъ
Какие же тут все смешные. После первого матча с Реалом носили на руках и называли лучшим в истории. Сейчас пишут, что он не тянет и позорится. Те, кто следит внимательно давно уже в курсе, что регулярно чудить Нойер стал уже после ЧМ18, на котором он и опозорился. Были проблески как в сезоне 2019/20, но не более. Уже все забыли, как он заруинил сезон, когда Бавария проиграла тому же Реалу в 2024 году с его ляпом.
Тем более это легенда футбола и один из лучших голкиперов в истории изменивший игру .. Радоваться надо , что он имеет силы и желание играть , а не хейтить .
Ответ Иван Чеховъ
Какие же тут все смешные. После первого матча с Реалом носили на руках и называли лучшим в истории. Сейчас пишут, что он не тянет и позорится. Те, кто следит внимательно давно уже в курсе, что регулярно чудить Нойер стал уже после ЧМ18, на котором он и опозорился. Были проблески как в сезоне 2019/20, но не более. Уже все забыли, как он заруинил сезон, когда Бавария проиграла тому же Реалу в 2024 году с его ляпом.
Все вратари чудили и будут. Всегда идиального вратаря нет.
Я в одном из пабликов в тг под новостью, что у него с Парижем было 0 сэйвов, написал: «Звучит, как повод для руководства Пивоварии продлить контракт с динозавром»

Вроде пошутил, а вроде и нет))
Это может плохо кончится. Уйдет так же,как и приходил,с оскорблениями от фанатов.
Встретились как то Бавария против ЦСКА. Пожали перед матчем друг другу руки Акинфеев и Нойер, задумались, смахнули предательскую слезу со щеки, сели на принесенные кресла тут же в центральном круге и вспомнили былое.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
8 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
8 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
14 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
18 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
20 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
36 минут назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
27 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
28 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
29 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
32 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
2 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
30 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
36 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
53 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем