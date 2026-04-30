Нойер и «Бавария» обсуждают продление контракта до 2027-го. 40-летний голкипер хочет остаться еще на сезон

Нойер обсуждает продление контракта с «Баварией».

40-летний вратарь решил, что хочет провести в мюнхенском клубе еще один сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Ему предлагают соглашение сроком до 2027 года.

Сегодня агент игрока Томас Крот встретился с представителями клуба. Стороны провели первые переговоры относительно зарплаты Нойера и других деталей нового контракта, но пока не достигли договоренности.

Ожидается, что в следующем сезоне больше игрового времени будет получать резервный голкипер Йонас Урбиг .

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 38 голов.