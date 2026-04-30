Нойер и «Бавария» обсуждают продление контракта до 2027-го. 40-летний голкипер хочет остаться еще на сезон
40-летний вратарь решил, что хочет провести в мюнхенском клубе еще один сезон, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Ему предлагают соглашение сроком до 2027 года.
Сегодня агент игрока Томас Крот встретился с представителями клуба. Стороны провели первые переговоры относительно зарплаты Нойера и других деталей нового контракта, но пока не достигли договоренности.
Ожидается, что в следующем сезоне больше игрового времени будет получать резервный голкипер Йонас Урбиг.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 38 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
После первого матча с Реалом носили на руках и называли лучшим в истории.
Сейчас пишут, что он не тянет и позорится.
Те, кто следит внимательно давно уже в курсе, что регулярно чудить Нойер стал уже после ЧМ18, на котором он и опозорился. Были проблески как в сезоне 2019/20, но не более. Уже все забыли, как он заруинил сезон, когда Бавария проиграла тому же Реалу в 2024 году с его ляпом.
Вроде пошутил, а вроде и нет))