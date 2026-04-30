Молодежная сборная России U-16 одержала победу на Турнире развития УЕФА, одержав три победы в трех матчах.
В первом матче команда Валентина Гаввы обыграла сборную Азербайджана (5:0), во втором — россияне одолели сборную Пакистана (2:1).
В заключительном матче турнира сборная России разгромила сборную Казахстана (6:1).
Молодцы)
Как была Россия топ в футболе, так и будет. Юноши разносят сверстников.
Там 4 участника: Пакистан, Азербайджан, Казахстан
Они их грохнули разгромно.
