Сборная России U-16 одержала победу на Турнире развития УЕФА

Сборная России U-16 завершила Турнир развития УЕФА тремя победами.

В первом матче команда Валентина Гаввы обыграла сборную Азербайджана (5:0), во втором — россияне одолели сборную Пакистана (2:1).

В заключительном матче турнира сборная России разгромила сборную Казахстана (6:1).

