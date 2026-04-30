Эндрик: «Футбол – очень жесткая среда. Надеюсь, что мой ребенок станет юристом или врачом и будет видеть во мне обычного человека за пределами поля, а не футболиста»
Эндрик: футбол – жесткая среда. Надеюсь, мой ребенок будет врачом или юристом.
Нападающий «Реала» Эндрик, выступающий за «Лион» на правах аренды, высказался о скором рождении ребенка.
«Я надеюсь, что он или она станет замечательным человеком. И что за пределами поля будет видеть во мне обычного человека, а не футболиста Эндрика.
Футбол – не самое приятное место. Это очень жесткая среда. Я надеюсь, что он или она станет юристом, врачом или кем-нибудь еще и сможет быть счастлив в своем собственном мире», – сказал 19-летний бразилец.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45505 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Понимали бы многие родители, что деньги и место в жизни не всегда коррелируют с внутренним состоянием людей
К 20 годам ждем мемуары от данной персоны.