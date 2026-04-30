  • Эндрик: «Футбол – очень жесткая среда. Надеюсь, что мой ребенок станет юристом или врачом и будет видеть во мне обычного человека за пределами поля, а не футболиста»
20

Нападающий «Реала» Эндрик, выступающий за «Лион» на правах аренды, высказался о скором рождении ребенка. 

«Я надеюсь, что он или она станет замечательным человеком. И что за пределами поля будет видеть во мне обычного человека, а не футболиста Эндрика.

Футбол – не самое приятное место. Это очень жесткая среда. Я надеюсь, что он или она станет юристом, врачом или кем-нибудь еще и сможет быть счастлив в своем собственном мире», – сказал 19-летний бразилец.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
юристы и особенно врачи иначе думают
Кстати очень хорошие слова. Многие родители искренне считают, что ребенок обязан идти по их стопам. Бразильский лентяй уже в 19 лет мудрее их
Ответ Ondrej
Многие родители потому что видят, где можно деньги зарабатывать и найти место в жизни. Есть, конечно, те, кто занимает жестокую позицию и настаивает, но подавляющее большинство просто даёт советы. А что касается бразильского лентяя, о котором Вы сказали - его ребенок не родится в трущобах, поэтому и по стопам отца идти совершенно не нужно
Ответ Andreytryuk
Всякое может случиться в карьере Эндрика - травма или спад, тогда он не заработает всех денег. Но его ценности останутся и хорошо отразятся на воспитании его детей.
Понимали бы многие родители, что деньги и место в жизни не всегда коррелируют с внутренним состоянием людей
Учусь в медицинском, не советую (
Ага, работать юристом и врачом - это же так мягко и приятно 🫠
Ты и есть обычный человек
Слишком молодой, не понимает, что в любом месте , где есть люди начинается иерархическая борьба за власть.
Ребенок рассуждает, кем будет его ребенок..
К 20 годам ждем мемуары от данной персоны.
