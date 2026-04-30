Эндрик: «Футбол – очень жесткая среда. Надеюсь, что мой ребенок станет юристом или врачом и будет видеть во мне обычного человека за пределами поля, а не футболиста»

Эндрик: футбол – жесткая среда. Надеюсь, мой ребенок будет врачом или юристом.

Нападающий «Реала » Эндрик, выступающий за «Лион » на правах аренды, высказался о скором рождении ребенка.

«Я надеюсь, что он или она станет замечательным человеком. И что за пределами поля будет видеть во мне обычного человека, а не футболиста Эндрика .

Футбол – не самое приятное место. Это очень жесткая среда. Я надеюсь, что он или она станет юристом, врачом или кем-нибудь еще и сможет быть счастлив в своем собственном мире», – сказал 19-летний бразилец.