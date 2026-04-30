Скоулз впервые сходил на игру О’Салливана на ЧМ по снукеру: «Охрененно, одно из лучших событий в моей жизни. Я мог бы сидеть в этом кресле две недели и смотреть все матчи подряд, клянусь богом»

Скоулз посетил ЧМ по снукеру: одно из лучших событий в моей жизни.

Пол Скоулз поделился впечатлениями от посещения чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде в театре «Крусибл».

Экс-футболист побывал на игре Ронни О’Салливана против Хэ Гоцяна в 1/16 финала и неоднократно попадал в кадр.

«Я хотел пойти и посмотреть на Ронни О’Салливана в «Крусибле» уже много лет. Я живу в часе езды от «Крусибла», поэтому зашел с телефона, посмотрел, есть ли билеты. Остался всего один. Расстояние до Ронни – всего три кресла.

Я нажал «купить» – 450 фунтов – и просто подумал: «Да к черту, я это делаю». Это то, о чем я всегда мечтал. Меня ведь редко что-то по-настоящему сильно возбуждает. Но это было просто охрененно. Одно из лучших решений в моей жизни. Честно. Тишина, покой… я мог бы сидеть в этом кресле две недели. Клянусь богом, я мог бы смотреть все матчи подряд.

А он все решил примерно за 45 минут, сделал два «сенчури» (дважды набрал 100+ очков за фрейм – Спортс”) – абсолютный гений.

Это действительно одно из лучших событий в моей жизни. В какой-то момент я даже немного ошалел от восторга. Знаете что? Я еще дня три ходил на подъеме после этого. Я до сих пор об этом говорю – это одно из лучших событий в моей жизни. Смотреть, как работает настоящий гений, – это просто невероятно», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Good, The Bad and The Football.

