8

Скоулз впервые сходил на игру О’Салливана на ЧМ по снукеру: «Охрененно, одно из лучших событий в моей жизни. Я мог бы сидеть в этом кресле две недели и смотреть все матчи подряд, клянусь богом»

Пол Скоулз поделился впечатлениями от посещения чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде в театре «Крусибл».

Экс-футболист побывал на игре Ронни О’Салливана против Хэ Гоцяна в 1/16 финала и неоднократно попадал в кадр.

«Я хотел пойти и посмотреть на Ронни О’Салливана в «Крусибле» уже много лет. Я живу в часе езды от «Крусибла», поэтому зашел с телефона, посмотрел, есть ли билеты. Остался всего один. Расстояние до Ронни – всего три кресла.

Я нажал «купить» – 450 фунтов – и просто подумал: «Да к черту, я это делаю». Это то, о чем я всегда мечтал. Меня ведь редко что-то по-настоящему сильно возбуждает. Но это было просто охрененно. Одно из лучших решений в моей жизни. Честно. Тишина, покой… я мог бы сидеть в этом кресле две недели. Клянусь богом, я мог бы смотреть все матчи подряд.

А он все решил примерно за 45 минут, сделал два «сенчури» (дважды набрал 100+ очков за фрейм – Спортс”) – абсолютный гений.

Это действительно одно из лучших событий в моей жизни. В какой-то момент я даже немного ошалел от восторга. Знаете что? Я еще дня три ходил на подъеме после этого. Я до сих пор об этом говорю – это одно из лучших событий в моей жизни. Смотреть, как работает настоящий гений, – это просто невероятно», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Good, The Bad and The Football.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
О’Салливан легенда!
Его самый быстрый "максимум" никогда не забуду.
Реально наслаждение смотреть его игру
Максимум - это просто максимум. Его делали многие. Гораздо важнее, его достижения. Но и с ними у него все в порядке. Не в порядке - большое кол-во безвольных поражений, когда он просто предательски распорядился своим талантом и наплевал на зрителей, которые пришли посмотреть на его игру. Человек, который никогда по-настоящему не любил снукер, а только себя в нем.
Нужен контекст. Скоулз уже 100 лет как не играет и вроде не тренирует. Он уже давно мог бы ходить на этот снукер. Вообще снукер это любовь моего детства. Такие уютные просмотры на евроспорте, под комментарий мэтра и одного помоложе ( помню его звали Сашкой)
Жаль, что О’Салливан проиграл Хиггинсу. Нефартовый Скоулз оказался
Время когда Ронни феерил уже прошло. Периодически выдачи отличные матчи на ранних стадиях турниров, потом сникает.
Привнес частичку МЮ.
Только не ту
