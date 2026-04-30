Пономарев о Семаке: «В «Зените» ему выделяют сколько хочешь, покупают любого игрока. В ЦСКА таких денег нет, ему будет очень сложно реализоваться»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о том, мог бы Сергей Семак добиться успеха на посту главного тренера ЦСКА.

«Семак неплохо проявил себя за ЦСКА, успел поиграть за рубежом, опыт у него хороший. Но он построил команду на иностранцах, сейчас уже такого не будет. В ЦСКА надо рассчитывать на совершенно другие деньги.

Это в «Зените» ему выделяют сколько хочешь, покупают любого игрока. Без денег ему будет реализоваться очень сложно. В ЦСКА таких денег нет, но и не должно быть», – сказал Пономарев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Пономарев, это просто комплексы. Сиди и сопли на кулачек наматывай
Господин Пономарев вы были великий игрок, замечательный. Юрий Саныч Севидов много о Вас говорил в превосходных тонах, да и я вас помню на поле, но почему вы как оскалившийся волк всех ругаете? Я не члышу от вас ни одного слова в поддержку или просто, что мол, а вот это хорошо!
"... В ЦСКА таких денег нет, но и не должно быть..."
Вот и чудненько, пусть так и будет.
Комментарий скрыт
Уфа у него была. И он там нормально справлялся. Проблема не в том, что Серёга не умеет работать. Проблема в том, что и он и основной костяк потеряли мотивацию и остроту ощущений от побед, а некоторые ключевые игрока вообще постарели, вроде Барриоса и Дугласа.
Семак сделал чемпионом состав, где были игроки над которыми все угорали - Дзюба, Шатов, Ерохин, Оздоев. Русский костяк, который прилично так всех нагибал
Семак сделал чемпионом Эрнани, Заболотного и Набиуллина
«Да, с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много» (c) Классик
Ну что за бред несет Пономарев, все прекрасно понимают что Семак ничего не решает, решают босы Зенита кого брать а кого нет.
Я что то упустил? Семак переходит в ЦСКА?
такое ощущение,что оный товарища все контролирует и видит,...капец, человек в возрасте, а ведёт себя как поц, швыряя вбросы в сеть...не исключу, что кто-то прикрывается его именем, тогда что такое Спортс?
Что у вас с головой россияне? Зенит Семака уже брал золото с другим лимитом, но тогда вся Москва рыдала что Питер всех россиян скупил.
