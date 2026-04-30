Пономарев о Семаке: «В «Зените» ему выделяют сколько хочешь, покупают любого игрока. В ЦСКА таких денег нет, ему будет очень сложно реализоваться»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о том, мог бы Сергей Семак добиться успеха на посту главного тренера ЦСКА.
«Семак неплохо проявил себя за ЦСКА, успел поиграть за рубежом, опыт у него хороший. Но он построил команду на иностранцах, сейчас уже такого не будет. В ЦСКА надо рассчитывать на совершенно другие деньги.
Это в «Зените» ему выделяют сколько хочешь, покупают любого игрока. Без денег ему будет реализоваться очень сложно. В ЦСКА таких денег нет, но и не должно быть», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
