Пономарев о Семаке: «В «Зените» ему выделяют сколько хочешь, покупают любого игрока. В ЦСКА таких денег нет, ему будет очень сложно реализоваться»

Пономарев: Семак построил «Зенит» на иностранцах, в ЦСКА таких денег нет.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о том, мог бы Сергей Семак добиться успеха на посту главного тренера ЦСКА.

«Семак неплохо проявил себя за ЦСКА, успел поиграть за рубежом, опыт у него хороший. Но он построил команду на иностранцах, сейчас уже такого не будет. В ЦСКА надо рассчитывать на совершенно другие деньги.

Это в «Зените » ему выделяют сколько хочешь, покупают любого игрока. Без денег ему будет реализоваться очень сложно. В ЦСКА таких денег нет, но и не должно быть», – сказал Пономарев.