Илья Геркус: «Спартак» при Карседо – классическая часть цикла с картинками про тренеров. Пока все интересно, но следующей обычно идет картинка с поражением. После летних сборов начнутся приключения»

Илья Геркус: «Спартак» при Карседо – классическая часть цикла.

Илья Геркус считает, что уже в следующем сезоне у Хуана Карседо в «Спартаке » могут возникнуть проблемы.

«Спартак» при Карседо – это классическая часть цикла с картинками про тренеров. Пока что все очень интересно. У команды классный подбор исполнителей в атаке. Когда настроение хорошее, они бегут, пасуют, забивают в касание, комбинируют. В общем, все неплохо. Правда, обороняются они не так хорошо, но атакуют все равно лучше.

Следующей обычно идет картинка с первым поражением. Думаю, что после летних сборов у клуба начнутся приключения.

Если «Спартак» сможет найти гармонию, у них все будет замечательно. В этом и была их классическая проблема», – сказал экс-президент «Локомотива».

