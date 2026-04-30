Илья Геркус: «Спартак» при Карседо – классическая часть цикла с картинками про тренеров. Пока все интересно, но следующей обычно идет картинка с поражением. После летних сборов начнутся приключения»

Илья Геркус считает, что уже в следующем сезоне у Хуана Карседо в «Спартаке» могут возникнуть проблемы.

«Спартак» при Карседо – это классическая часть цикла с картинками про тренеров. Пока что все очень интересно. У команды классный подбор исполнителей в атаке. Когда настроение хорошее, они бегут, пасуют, забивают в касание, комбинируют. В общем, все неплохо. Правда, обороняются они не так хорошо, но атакуют все равно лучше.

Следующей обычно идет картинка с первым поражением. Думаю, что после летних сборов у клуба начнутся приключения.

Если «Спартак» сможет найти гармонию, у них все будет замечательно. В этом и была их классическая проблема», – сказал экс-президент «Локомотива».

Как же надоели шутки про цикл «Спартака» – его давно нет

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
что это за дурачок хрень какую-то пишет?
Ответ Иван Правспарт
На то он и дурачок, чтобы хрень и писать
Бывшие боятся, что про них забудут. Вот, и лают на Спартак, потому что это беспроигрышный вариант. Хоть чем-то отметиться на фоне самого популярного клуба.
Геркуч стал очень неприятныс типом
Ответ Дядя ТУРА
Ха-ха😂😂... Будто он раньше был приятным 😜🤣
Ответ Александр Поливенко
Конда в Локо рулил, казался приличным) казался, увы
На своих посмотри , а в Спартаке разберутся без плешивых
Ну, и зачем он это говорит? Почему нельзя просто радоваться или переживать? Какие у него основания говорить о новом цикле? Такие люди сами его и создают
каждая шавка лает на Спартак!
Это бездарь паровозный мычит что-ли? Кто ему слово дал?
Все псевдо эксперты в ожидании первых неудач. Собрались в тихушку, как шакалы и ждут.
Уже ничего не будет. Нужно ждать трансферов. Посмотрим, кто придет. И уйдут ли лидеры. И кем их могут заменить и будут заменять ли.
А пока проблемы у Локо. Со своими разберись!
Бояринцев о Карседо: «С точки зрения тактики «Спартак» смотрится солиднее, чем при Абаскале и Станковиче – уже видна спартаковская стилистика. Два месяца назад о бронзе никто не помышлял»
30 апреля, 14:57
