  • Алексей Смертин: «Во время игры ты не хочешь в туалет – ни по-маленькому, ни по-большому. Матч увлекает настолько, что забываешь об этом. А в беге естественные процессы никуда не деваются»
Алексей Смертин: «Во время игры ты не хочешь в туалет – ни по-маленькому, ни по-большому. Матч увлекает настолько, что забываешь об этом. А в беге естественные процессы никуда не деваются»

Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе” рассказал, хочется ли футболистам во время матчей справить нужду.

Бывший полузащитник сборной России завтра выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу.

«Казалось бы, в футболе тоже бывают матчи на истощение. 90 минут, дополнительные 30, еще и серия пенальти. Это физически тяжело, но ментально дается проще, потому что ты в игре. У нее непредсказуемая сюжетная линия: не представляешь, что будет через несколько секунд. Нет никакой монотонности.

Когда на дистанции ты долго с самим собой, усталость давит сильнее на голову. В футболе за счет постоянных эмоций проще находить резервы. Еще наблюдение: во время игры ты не хочешь в туалет. Ни по-маленькому, ни по-большому. Матч увлекает настолько, что забываешь об этом. В беге такого нет – естественные процессы никуда не деваются», – отметил Смертин.

Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?

Серхио Рамос не даст соврать))
В этой новости не хватает комментария Линекера.
Таблетки есть хорошие, *опу отключают как ее и не было), ну Алексей явно в курсе
Ответ Сергей Воронин
Таблетки есть хорошие, *опу отключают как ее и не было), ну Алексей явно в курсе
очень полезно, наверное
Так он в подгузниках побежит или будет останавливаться пописать у всех на виду?
По большому или маленькому может и не сходишь, а по среднему очень даже.
Сколько мы таких игр видели..
Материалы по теме
Смертин о боли: «Если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то можно перетерпеть. Тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься»
30 апреля, 12:47
Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»
30 апреля, 11:58
