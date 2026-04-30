Алексей Смертин: «Во время игры ты не хочешь в туалет – ни по-маленькому, ни по-большому. Матч увлекает настолько, что забываешь об этом. А в беге естественные процессы никуда не деваются»

Алексей Смертин: во время футбола в туалет не хочется.

Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе” рассказал, хочется ли футболистам во время матчей справить нужду.

Бывший полузащитник сборной России завтра выйдет на старт чемпионата России по суточному бегу.

«Казалось бы, в футболе тоже бывают матчи на истощение. 90 минут, дополнительные 30, еще и серия пенальти. Это физически тяжело, но ментально дается проще, потому что ты в игре. У нее непредсказуемая сюжетная линия: не представляешь, что будет через несколько секунд. Нет никакой монотонности.

Когда на дистанции ты долго с самим собой, усталость давит сильнее на голову. В футболе за счет постоянных эмоций проще находить резервы. Еще наблюдение: во время игры ты не хочешь в туалет. Ни по-маленькому, ни по-большому. Матч увлекает настолько, что забываешь об этом. В беге такого нет – естественные процессы никуда не деваются», – отметил Смертин.

