  • Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Диас – 4-й, Холанд – 5-й, Мбаппе – 6-й, Месси – 13-й, Роналду – 14-й, Винисиус – 17-й
Харри Кейн – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча». 

В список вошли 20 футболистов. Первую строчку по-прежнему занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Майкл Олисе («Бавария»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Луис Диас («Бавария»);

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Усман Дембеле («ПСЖ»);

8. Деклан Райс («Арсенал»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Хулиан Альварес («Атлетико»);

11. Витинья («ПСЖ»);

12. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

13. Лионель Месси («Интер Майами»);

14. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

16. Рафинья Диас («Барселона»);

17. Винисиус Жуниор («Реал»);

18. Райан Шерки («Манчестер Сити»);

19. Лаутаро Мартинес («Интер»);

20. Педри («Барселона»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Что они тут забыли вообще?
Ахахсхахахах да жесть вообще.
Кто вообще в здравом уме Райса включает в списки? Игрок уровня Джека Родуэлла
Ну он же забил аж два штрафных Реалу!
Правда было это год назад, и в принципе это его единственное достижение на сегодня😆
Да не умаляй ты достижения чувака .
Его фамилию , люди, даже перед самим солнцем ставят , когда встречают новый день -- настолько он крут.
Пока это ни о чём. Всё решится на ЧМ.
Райс выше Хвичи, дурка!
Бред
Объясните мне кто нибудь, что делает на 3 месте ямаль?
Тогда за что ЗМ у Фигу и у Зубастика сразу после ухода из Барселоны? За какие заслуги?
Отличная статистика, чемпион Испании, множество ярких хайлайтов, один из лидеров сборной Испании и потенциально чемпион мира. А будет он первым или нет — зависит от того, как он сыграет на ЧМ и сможет ли Испания его выиграть.
Игроков Баварии, как всегда, обделят.
И если смотреть историю, то скорее всего в угоду одного псевдогоата из Аргентины, который играет в самой сильной лиге золотого ёршика.
И правильно сделают. Там невозможно выделить одного, кто тащит
Бруно Фернандеш должен быть выше в рейтинге любой о представителя АПЛ.
С чего вдруг? За игры раз в две недели ? Или он к какому-то трофею команду ведет ?
Если Франция берет ЧМ, Олисе застолбит за собой ЗМ.
Кстати не факт) если он будет в тени Мбаппе, то не получит Зм. Ведь мало выиграть турнрир, а надо быть лидером на поле и тащить свою сборную
Чм все решит
В 2010 Иньеста выиграл ЧМ . ЗМ дали Месси.
А причем тут месси ?зачем лучшегл игрока в истории с кем то сранивать?если щас испания заберет то зм едет к ямалю
То есть Роналду выше Бруну, да? Чувак, которому 41, и из пешеходной лиги, выше, чем лучший игрок сезона самой сильной лиги мира, да? Что за бред?
Это называется пиар)
А Месси тебя не смутил на 13 месте ?
