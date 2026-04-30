Хвича, Диас, Дембеле, Олисе, Гризманн – в команде недели в Лиге чемпионов

Хвича, Дембеле, Олисе и Гризманн – в команде недели в ЛЧ.

УЕФА представил символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов . На этой неделе прошли первые полуфинальные матчи турнира. Составленный УЕФА состав выглядит так: Вратарь : Давид Райя («Арсенал »); Защитники : Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико»), Дайо Упамекано («Бавария»); Полузащитники : Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»); Нападающие : Антуан Гризманн («Атлетико»), Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).