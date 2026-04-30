Хвича, Диас, Дембеле, Олисе, Гризманн – в команде недели в Лиге чемпионов
УЕФА представил символическую сборную лучших игроков недели в Лиге чемпионов.
На этой неделе прошли первые полуфинальные матчи турнира. Составленный УЕФА состав выглядит так:
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Марк Пубиль («Атлетико»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги чемпионов
13 комментариев
Я конеш ток тайм глянул, но Гризманн?)
Гризманн? Сомнительно
Упамекано?🤔
Гризманн?
За момент, где на рывке остановил Дембеле. В целом тут сложно кого-то выделить в обоих матчах: в одном была слишком высокая интенсивность, а во втором нападающие часто ходили пешком и не создавали сложных задач для обороны.
Йоренте это шутка какая-то?)
Витинья😂
