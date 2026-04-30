«Краснодар» хочет купить Олейникова. «Крылья» оценивают вингера в 300 млн рублей (Иван Карпов)

Иван Олейников заинтересовал «Краснодар ».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова , «быки» собираются сделать «Крыльям Советов» предложение о трансфере вингера. 27-летний футболист оценивается самарцами в 300 млн рублей.

Журналист предполагает, что стороны сойдутся на 200 млн и еще 50 млн в виде бонусов.

В этом сезоне Олейников провел 22 матча в Мир РПЛ и забил 5 голов.