  «Краснодар» хочет купить Олейникова. «Крылья» оценивают вингера в 300 млн рублей (Иван Карпов)
«Краснодар» хочет купить Олейникова. «Крылья» оценивают вингера в 300 млн рублей (Иван Карпов)

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, «быки» собираются сделать «Крыльям Советов» предложение о трансфере вингера. 27-летний футболист оценивается самарцами в 300 млн рублей.

Журналист предполагает, что стороны сойдутся на 200 млн и еще 50 млн в виде бонусов.

В этом сезоне Олейников провел 22 матча в Мир РПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Теперь осталось Стоянова найти в чемпионате Болгарии )
Ответ Андрей Андреев
Болгары восхитились!
Паспортный пылесос включился)
Ответ Данко Лазович
Нет, он ещё только набирает обороты, вот через годик, после ещё большего ужесточения лимита, пылесос уже будет работать на пределе своих возможностей.
Ответ swed_an
Слышал, что ужесточение планируют перенести на 2 года. А там, может и Дегтярева уже не будет...
Менеджмент Локо опять сыграл в минус. Сейчас бы очень пригодился
Ответ Roman
Они отказались платить за паспорт, плюс Крылья цену переиграли. Вы из какой секты дети лимита или вам что жалко что ли?
Ответ Umnik9
Причем здесь Крылья? Локо изменил условия уже согласованного контракта с Олейниковым. Агент и игрок просто послали куда подальше Ротенберга и остались в Самаре.
На скамейку для подмены того же Батчи, стоившему лям, ищут паспортиста за 3-4 ляма...
Ответ Алистер
Лучше бы из дубля кого-нибудь за этот сезон потихоньку наигрывали, ведь разговоры о плавном ужесточении лимита шли целый год.
Ответ Дмитрий_1116251224
в этот сезон наигрывать? для Краснодара сейчас самое время для экспериментов))
Нс рынке не так много вингеров с правильным паспортом. Садулаев, Самородов будут самые ценные, Раков и Олейников после. Благодаря лимиту даже Зиньковский будет актуален.
Бурный рост цены отечественной древесины на фоне принятия лимита
очень сильный игрок...давно жду приглашение сильного клуба...
зачем продавать , а сами с как играть будут.
Ответ Константин Максимов_1116799132
А долги как покрывать всякие?
Ответ Константин Максимов_1116799132
Купят пяток легионеров уровнем ничуть не хуже, ещё и останется.
И вот по нему зимой Локомотив уже договорился на 150 млн. + Годяев, с зарплатой кратно ниже той, что просил Баринов. И только Борис Борисыч сделку заблокировал. Думаю, зря.
Футболист "Краснодара" должен быть злым, а лучший вообще свирепым) Олейников не тянет на злого краснодарского футболиста. Хотя может нефутбольный человек кормит их каким-нибудь озверином?)
