31

«Палмейрас» предлагает 15 млн евро за Нино. «Зенит» хочет 20 млн (Бруно Андраде)

«Палмейрас» готов заплатить 15 млн евро за Нино.

«Палмейрас» сохраняет интерес к трансферу Нино Моты.

Бразильский клуб предлагает 15 миллионов евро за переход защитника «Зенита», сообщает журналист ESPN Brasil Бруно Андраде. Петербуржцы хотят получить за игрока около 20 млн евро.

В «Палмейрасе» считают, что цену удастся снизить, учитывая желание игрока вернуться в Бразилию. Однако сам футболист не намерен форсировать переход.

В текущем сезоне Мир РПЛ Нино провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45861 голос
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Terra
logoпремьер-лига Россия
logoПалмейрас
logoЗенит
logoНино Мота
logoвозможные трансферы
logoвысшая лига Бразилия
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да пусть уходит, Семак всё равно закроет защиту Дркушичем, на крайний случай есть казах. Нино пожелаю всего хорошего, он очень подкупил своим неординарным для футболиста интеллектом. Удачи!!!(и совсем не такой, как в очень хорошем фильме)
Ответ scandall1984
Да пусть уходит, Семак всё равно закроет защиту Дркушичем, на крайний случай есть казах. Нино пожелаю всего хорошего, он очень подкупил своим неординарным для футболиста интеллектом. Удачи!!!(и совсем не такой, как в очень хорошем фильме)
Комментарий скрыт
Ответ scandall1984
Да пусть уходит, Семак всё равно закроет защиту Дркушичем, на крайний случай есть казах. Нино пожелаю всего хорошего, он очень подкупил своим неординарным для футболиста интеллектом. Удачи!!!(и совсем не такой, как в очень хорошем фильме)
Алип кажется хуже. Его преимущества - только паспорт и чуть более молодой возраст.
Ну за 15 можно продать. Пойти Нино навстречу, крутой легионер, много положительного оставил
Думаю руководство Зенита решит этот вопрос с учётом интересов самого Нино. Если он всё же уйдёт, то о нём останутся только положительные воспоминания. Сильный защитник, и интеллектом у него всё в порядке. Как бы не получилось, удачи тебе Нино и без травм.
Взять из Балтики Андраде за 4 и отпустить Нино за 15 с теплым прощанием.
Нино топ. Лучше него разве что Гарай был. Отпускать только за хорошую цену.
Вот вроде посторонние люди.,просто приехали отработать контракт.,а как от одних с первого появления воротит.,а с одними ваще не хочется прощаться.,Нино из таких!
Не зря продвинулись в переговорах по Андраде.Спасибо Нино за всё(если трансфер всё же осуществится), успехов в дальнейшей карьере и здоровья ребёнку, семья превыше всего.
уверен, Зенит отпустит за предложенную цену, если сам Нино попросит об этом. его ситуацию все знают, клуб пойдет навстречу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 2:2 – Гакпо сравнял после ошибки Ламменса, у Собослаи 1+1, Кунья забил на 6-й, Шешко – на 14-й. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля
7 минут назад
Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
15 минут назад
«Акрон» – «Краснодар». 0:1 – Кордоба забил, первый гол Джона отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
27 минут назадФото
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
31 минуту назад
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
41 минуту назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
58 минут назад
Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Казанский об отмене гола Кордобы: «Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта, можно рассмотреть какой-то криминал?»
4 минуты назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
14 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
14 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
27 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
39 минут назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
46 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
48 минут назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
48 минут назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
49 минут назад
Рекомендуем