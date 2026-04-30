«Палмейрас» предлагает 15 млн евро за Нино. «Зенит» хочет 20 млн (Бруно Андраде)
Бразильский клуб предлагает 15 миллионов евро за переход защитника «Зенита», сообщает журналист ESPN Brasil Бруно Андраде. Петербуржцы хотят получить за игрока около 20 млн евро.
В «Палмейрасе» считают, что цену удастся снизить, учитывая желание игрока вернуться в Бразилию. Однако сам футболист не намерен форсировать переход.
В текущем сезоне Мир РПЛ Нино провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Terra
Да пусть уходит, Семак всё равно закроет защиту Дркушичем, на крайний случай есть казах. Нино пожелаю всего хорошего, он очень подкупил своим неординарным для футболиста интеллектом. Удачи!!!(и совсем не такой, как в очень хорошем фильме)
Алип кажется хуже. Его преимущества - только паспорт и чуть более молодой возраст.
Ну за 15 можно продать. Пойти Нино навстречу, крутой легионер, много положительного оставил
Думаю руководство Зенита решит этот вопрос с учётом интересов самого Нино. Если он всё же уйдёт, то о нём останутся только положительные воспоминания. Сильный защитник, и интеллектом у него всё в порядке. Как бы не получилось, удачи тебе Нино и без травм.
Взять из Балтики Андраде за 4 и отпустить Нино за 15 с теплым прощанием.
Нино топ. Лучше него разве что Гарай был. Отпускать только за хорошую цену.
Вот вроде посторонние люди.,просто приехали отработать контракт.,а как от одних с первого появления воротит.,а с одними ваще не хочется прощаться.,Нино из таких!
Не зря продвинулись в переговорах по Андраде.Спасибо Нино за всё(если трансфер всё же осуществится), успехов в дальнейшей карьере и здоровья ребёнку, семья превыше всего.
уверен, Зенит отпустит за предложенную цену, если сам Нино попросит об этом. его ситуацию все знают, клуб пойдет навстречу.
