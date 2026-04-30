«Палмейрас» предлагает 15 млн евро за Нино. «Зенит» хочет 20 млн (Бруно Андраде)

«Палмейрас» готов заплатить 15 млн евро за Нино.

«Палмейрас» сохраняет интерес к трансферу Нино Моты .

Бразильский клуб предлагает 15 миллионов евро за переход защитника «Зенита », сообщает журналист ESPN Brasil Бруно Андраде. Петербуржцы хотят получить за игрока около 20 млн евро.

В «Палмейрасе » считают, что цену удастся снизить, учитывая желание игрока вернуться в Бразилию. Однако сам футболист не намерен форсировать переход.

В текущем сезоне Мир РПЛ Нино провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.