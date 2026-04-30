Аршавин о ЧМ: «Россия не выиграет его в ближайшие лет 50. Слишком уж много команд сильнее, я иллюзий не питаю»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что сборная России не сможет выиграть чемпионат мира в следующие несколько десятилетий.
«Хотел бы я увидеть, как сборная России выигрывает чемпионат мира? К сожалению, мне не удастся. Потому что в ближайшие лет 50 она его не выиграет.
Я не вижу к этому никаких предпосылок. Слишком уж много сборных, которые сильнее, и в которых исторически рождается больше сильных футболистов. Поэтому я таких иллюзий не питаю», – сказал Аршавин на форуме «Знание.Первые».
Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
