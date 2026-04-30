  • Аршавин о ЧМ: «Россия не выиграет его в ближайшие лет 50. Слишком уж много команд сильнее, я иллюзий не питаю»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что сборная России не сможет выиграть чемпионат мира в следующие несколько десятилетий.

«Хотел бы я увидеть, как сборная России выигрывает чемпионат мира? К сожалению, мне не удастся. Потому что в ближайшие лет 50 она его не выиграет.

Я не вижу к этому никаких предпосылок. Слишком уж много сборных, которые сильнее, и в которых исторически рождается больше сильных футболистов. Поэтому я таких иллюзий не питаю», – сказал Аршавин на форуме «Знание.Первые».

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Дивеев, уверен, думает иначе =)
Дивеев: - «я не играл в финале ЧМ , но многие говорят, что там легче , чем в РПЛ»
Начнем с того, что В ближайшие лет 12 сборной России не светит даже сыграть на ЧМ.
Но утки уже летят высоко
Летать - так летать, я им помашу рукой

Почему 12? Почему не 4 или 120?
Путин до 2036 президент, ближайший потом ЧМ - 2038, вот на нем и появится только шанс сыграть, через 12 лет
Да что 50 лет,сказал бы сразу в этом столетии...Да и тысячелетии скорее всего.
50 понятная цифра
А вот 100 у Питерских периодически меняется
Так далеко только идиоты загадывают. Мог ли человек в 1976 подумать что через 50 лет между РСФСР и УССР будет полномасштабный военный конфликт с применением артиллерии и бомбардировщиков? Так что мы не можем и предположить, что будет еще через 50
В 1976 полякам проиграли в хоккей, этого ни в какой год никто не мог предположить
Между РСФСР и УССР нет конфликта. Тут скорее можно сказать, что в 1976 году никто не мог предположить, что через 15 лет не будет СССР
С одной стороны вроде капитан Очевидность, а с другой кто знает, что будет через 40 лет, допустим. Как можно точно на такую далекую перспективу предсказывать
Пеле уже давно все сказал про победу русских на ЧМ по футболу.
Футбол в изоляции будет ещё лет 10-15 точно. За это время полностью деградирует.
Скажи те это Греции короля Отто !!
Сыграть бы на нем в ближайшие 50 лет)
Да через 50 лет может и футбола уже не будет . Или будут в него играть роботы .
Ничего, Англия тоже.
Сыграть бы разок хоть за ближайшие 50 лет
